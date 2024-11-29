«Jumping Stars» — это:
- сертифицированные инструкторы
- оригинальные чешские мини-батуты
- отсутствие ограничений по возрасту и полу
- снятие стресса
- занятия для тех, у кого проблемы с суставами
- хорошая фигура
- повышение уровня для профи.
Как проходят тренировки на батуте?
Время: 60 минут
Разминка: 10 минут
Кардиотренировка: 30 минут
Силовые упражнения: 10 минут
Растяжка: 10 минут
Если не лениться, можно сжечь до 700 калорий — как за час бега!
Студия находится по адресу: Савелкинский проезд, 2, 4 этаж, помещение 405
(Вход со стороны префектуры)
По всем вопросам пишите тренерам в WhatsApp:
- +79258215193, Кира
- +79038044232, Кристина
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