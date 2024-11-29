«Jumping Stars» — это:

сертифицированные инструкторы

оригинальные чешские мини-батуты

отсутствие ограничений по возрасту и полу

снятие стресса

занятия для тех, у кого проблемы с суставами

хорошая фигура

повышение уровня для профи.

Как проходят тренировки на батуте?



Время: 60 минут

Разминка: 10 минут

Кардиотренировка: 30 минут

Силовые упражнения: 10 минут

Растяжка: 10 минут



Если не лениться, можно сжечь до 700 калорий — как за час бега!



Студия находится по адресу: Савелкинский проезд, 2, 4 этаж, помещение 405

(Вход со стороны префектуры)

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