Друзья, вас приветствует «Студия мебели» Татьяны Шелест. Приходите в офис студии(корпус 900), чтобы разработать мебель вашей мечты.
«Студия мебели» Татьяны Шелест:
- в студии делают всё, чтобы воплотить в жизнь любые ваши идеи — проектируют, производят, доставляют и устанавливают
- создают дизайнерскую мебель
- срок изготовления — от 14 дней
- бесплатная доставка по Зеленограду
- беспроцентная рассрочка на 6-12 месяцев.
Какие услуги предоставляются:
- 3D дизайн-проекта по вашим размерам
- расчет стоимости онлайн или в нашем офисе
- подбор встраиваемой техники
- сопровождение от разработки проекта до установки.
Телефоны: 8-925-505-47-03, 8-925-505-47-92
Адрес: Зеленоград, корпус 900, ТЦ «Семейный».
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