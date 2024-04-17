Студия красоты «Для тебя» в корпусе 338 предлагает услуги: парикмахеров, косметологов, визажистов и мастеров по маникюру 17.04.2024 Реклама ИП ПАХОМЕНКО М.К. ИНН:773512732447 erid:LatgBaMKq
Вам все еще кажется, что салоны красоты — роскошь и бесполезная трата денег? Приходите в студию красоты «Для тебя» и убедитесь в обратном.
Безупречный профессионализм парикмахеров, косметологов, визажистов и мастеров по маникюру не только гарантирует вам стандарт ухода, недостижимый в домашних условиях, но и даст возможность действительно преобразиться, найдя новые стилистические решения. В салонной атмосфере вы забудете о стрессах будней и испытаете королевский уровень заботы, который никого не оставит равнодушным.

Здесь вы можете сделать новую стрижку. Сменить романтичные струящиеся пряди на актуальную хулиганскую пикси, избавиться от секущихся концов, придать изящную форму длинным локонам — все, что будет выглядеть сногсшибательно именно на вас! Парикмахеры помогут вам преобразиться и проконсультируют.

В студии красоты «Для тебя» вам также предлагают провести процедуру окрашивания волос. Удачно подобранный цвет локонов преобразит привычную прическу, добавит образу захватывающих красок и смелости. Профессиональные салонные краски в руках парикмахеров студии не только не ухудшат состояние ваших волос, но, наоборот, сделают их блестящими и гладкими, а при определенных условиях даже придадут дополнительный объем — результат, которого вряд ли можно достичь при домашней окраске.

Также к услугам клиентов аппаратная косметология, макияж, коррекция формы бровей, окрашивание ресниц, мелирование, тонирование, выпрямление, укладка, химическая завивка, биозавивка и маски для волос, вечерние и свадебные прически, свадебный макияж, мужские стрижки, аппаратный и традиционный педикюр, спа-уход для ногтей.
Адрес: Яблоневая аллея, корпус 338, салон красоты «Для тебя»
Телефон: 8-916-571-82-46
Часы работы: ежедневно с 10 до 20

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*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена
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Студия красоты «Для тебя» в корпусе 338 предлагает услуги: парикмахеров, косметологов, визажистов и мастеров по маникюру Реклама
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