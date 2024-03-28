Студия эстетики L•O•V приглашает на гидромассаж 28.03.2024 Реклама ИП ЛЫЧ О.В. ИНН:331603391314 erid:LatgBinx4

В чем отличие сеанса гидромассажа* в специальной ванной от гидромассажа в обычных бассейнах, спа-зонах?

В первую очередь это индивидуальная проработка проблемных зон клиента, с помощью различных насадок, различной интенсивности и воздействия, подбор комфортной температуры воды, что позволяет применять гидромассаж у людей пожилого возраста, детей, людей с повышенной чувствительностью.

В ванной меняется вода под каждого клиента, она не хлорирована, обогащается специальными лечебными солями, что усиливает эффект.

После каждого клиента ванна тщательно обрабатывается специальными средствами.

Онлайн-запись: https://dikidi.ru/StudioLOV

Вконтакте, Телеграм

Адрес: площадь Юности, 2, строение 1, подъезд 4, этаж 2

*Имеются противопоказания необходимо проконсультироваться со специалистом
Реклама
Реклама
Новую станцию МЦД «Химки-2» предложили назвать «Монумент» Новости
Небольшая кофейня Latte&Cup открылась в Голубом Новости
Студия эстетики L•O•V приглашает на гидромассаж Реклама
В опасном для пешеходов проезде, где два года «строят дорогу», решили убрать временный переход Новости
Открыт новый путепровод на Ленинградском шоссе возле «Меги» Новости
Время быть цифровым! Рассказываем о возможностях, которые получают студенты МИЭТа в рамках проекта «Цифровая кафедра» Реклама
Ещё одна примета весны — коммунальщики восстановили гранитный столбик и перекрыли въезд на тротуар на Центральном проспекте Новости
Мальчику из Зеленограда с редким заболеванием нужна помощь, чтобы он мог вставать Новости
Дни открытых дверей в IDOL FACE — 28-30 марта. Скидка 20% на всё, включая абонементы Реклама
Пропавший в теракте в «Крокусе» зеленоградский учитель признан погибшим. Погиб также инженер и преподаватель МИЭТа Новости
Прокат самокатов вернулся в Зеленоград — пока только один сервис Новости
Бесплатный мастер-класс «3D-моделирование персонажа из игры Brawl Stars» — 30 марта в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
«Вкусно — и точка» скоро откроется в «Зеленопарке» Новости
Пассажиры автобуса подрались до крови. Возможно, на межнациональной почве Новости
Вода Ново-Иерусалимская из артезианской скважины — в новом магазине в Горетовке Реклама
Эксперимент с отменой мигающего зеленого ЦОДД могут закончить 1 мая Новости
Строители дома на улице Полагушина провоцируют аварии, перекрывая узкую дорогу Новости
День открытых дверей в Центре психологии, нейрокоррекции и логопедии «Зелёная Лиса» — 31 марта на Георгиевском проспекте, 33, корпус 6 Реклама
Шутка про асфальт, который сходит вместе со снегом, снова стала реальностью в Зеленограде. И вот почему Истории
Приз «Автохлам года» получает автомобиль-склад О470XM777. Он давно кочует по Зеленограду, а чиновники бессильны Жизнь
Мюзикл «Муха-Цокотуха. Именины с оркестром» — 6 апреля в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
Проходящий через Зеленоград до метро автобус №440 решили отменить. Вместо него пустят больше автобусов до Крюково Новости
Кормушка для белки со взлетно-посадочной полосой Жизнь
«История в отеле» — танцевальное шоу от мировых звезд — 11 апреля в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
Коммунальщики из Менделеево помогли разбирать завалы после теракта в «Крокусе» Новости
Учитель школы 1557 Дмитрий Башлыков пропал без вести во время теракта в «Крокусе» Новости
Летняя IT-школа ЦКО МИЭТ открыла предварительное бронирование со скидкой — интересные и полезные каникулы — EASY! Реклама
В ТЦ «Иридиум» прошла эвакуация Новости
Пациенты в поликлиниках толпятся возле экрана электронной очереди, потому что нет звукового оповещения Новости
Как переделают зону отдыха возле Школьного озера: пляж, фотозона, спортплощадки, домики для рыбаков. И опасения, что получится не очень Истории
Дерево любви за миллион рублей поставят в 16-м микрорайоне Новости
До трёх ночи скрежетал и пищал трактор в 11-м микрорайоне, возле ТЦ «Ольга». Это происходит регулярно Новости
Новинки в магазинах сети «Я Сама» Реклама
Зеленоградцы несут цветы к памятнику герою Беслана Дмитрию Разумовскому в 23-м микрорайоне в память о жертвах теракта в «Крокусе» Новости
Префектура поручает, а всем наплевать. Обещали до 20 марта перекрыть въезд на тротуар Центрального проспекта — это так и не выполнено Новости
На переходе через Сосновую аллею, где сбили трёх человек, включили новый светофор. Водители могут не волноваться Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру