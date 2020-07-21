В каких случаях стоит обратиться к стоматологу?

Для сохранения здоровья полости рта лучше всего обращаться к врачу, когда еще нет явных проявлений симптомов болезни. Профилактический осмотр полости может выявить заболевания на ранних стадиях, и лечение будет минимальным .

Для решения проблем, связанных с болевыми ощущениями в зубах, кровоточивостью десен, неприятного запаха изо рта в клинике вам окажут помощь врачи терапевты и пародонтологи.

Для решения проблем, связанных с отсутствием зубов вы можете получить консультацию с последующим лечением у врачей ортопеда и хирурга имплантолога.

В медицинском центре «Норма-XXI» к вашим услугам — стоматологический кабинет с прекрасным оборудованием, и грамотная команда специалистов

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