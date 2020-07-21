Медицинский центр «Норма XXI» представляет новое отделение стоматологии и приглашает на лечение пациентов. Во всех случаях обращения врачи стоматологи проведут комплексную консультацию и предложат несколько вариантов лечения для вас с учетом ситуации в полости рта и финансовой составляющей.
Лечение и диагностика предоставляется по таким направлениям:
- Рентгенологическое обследование ортопантомография — незаменимый метод диагностики в имплантологии, ортодонтии и хирургии,
- Стоматологическая терапия, стоматологическая хирургия любой сложности, имплантология, протезирование, брекеты, ультразвуковая чистка методом AIR-FlOW. Здесь так же могут помочь в случае челюстного вывиха.
Обновлено оснащение кабинетов. Но самое главное — это коллектив врачей специалистов, их опыт и репутация. Прием ведут знакомые многим жителям нашего города доктора-стоматологи, терапевты, хирурги, ортодонты:
- Назарян Ваге Робертович
- Пономаренко Татьяна Юрьевна
- Полякова Жанна Андреевна
- Круглянская Дарья Сергеевна
- Мурай Надежда Викторовна
- Ларина Ирина Викторовна
- Тония Натия Теймуразовна
- Картавцева Ирина Игоревна
- Челюстными вывихами занимается доктор Шеянов Сергей Витальевич, хирург -травматолог
Парадокс — но именно в стоматологии частое обращение к доктору экономит средства. Кабинет зубного врача многим внушает страх, из-за чего пациенты часто откладывают лечение на неопределенное время.
Как результат — запущенное состояние ротовой полости и вынужденная необходимость удаления зубов, которые можно было бы спасти. Стоматологи призывают преодолеть свою неоправданную боязнь и завести полезную привычку — 2 раза в год посещать стоматологическое отделение в целях профилактики. Это позволяет выявлять проблемы с зубами на ранних стадиях, тогда лечение проходит быстро, безболезненно и стоит недорого.
Для сохранения здоровья полости рта лучше всего обращаться к врачу, когда еще нет явных проявлений симптомов болезни. Профилактический осмотр полости может выявить заболевания на ранних стадиях, и лечение будет минимальным .
Для решения проблем, связанных с болевыми ощущениями в зубах, кровоточивостью десен, неприятного запаха изо рта в клинике вам окажут помощь врачи терапевты и пародонтологи.
Для решения проблем, связанных с отсутствием зубов вы можете получить консультацию с последующим лечением у врачей ортопеда и хирурга имплантолога.
В медицинском центре «Норма-XXI» к вашим услугам — стоматологический кабинет с прекрасным оборудованием, и грамотная команда специалистов
Есть вопросы? Звоните 8-499-735-97-87, 8-964-583-06-60, 8-495-944-53-53
http://norma21.ru/
Медицинский центр «Норма XXI» ждет вас по адресу: Зеленоград, корпус 403А, 2 этаж
Ежедневно с 7:00 до 20:00
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