Медицинский центр «Норма-XXI». Новое отделение стоматологии — рентген, лечение, имплантология, травмы челюстей 21.07.2020 Норма-XXI

Медицинский центр «Норма XXI» представляет новое отделение стоматологии и приглашает на лечение пациентов. Во всех случаях обращения врачи стоматологи проведут комплексную консультацию и предложат несколько вариантов лечения для вас с учетом ситуации в полости рта и финансовой составляющей.

Лечение и диагностика предоставляется по таким направлениям:

  • Рентгенологическое обследование ортопантомография — незаменимый метод диагностики в имплантологии, ортодонтии и хирургии,
  • Стоматологическая терапия, стоматологическая хирургия любой сложности, имплантология, протезирование, брекеты, ультразвуковая чистка методом AIR-FlOW. Здесь так же могут помочь в случае челюстного вывиха.

Обновлено оснащение кабинетов. Но самое главное — это коллектив врачей специалистов, их опыт и репутация. Прием ведут знакомые многим жителям нашего города доктора-стоматологи, терапевты, хирурги, ортодонты:

  • Назарян Ваге Робертович
  • Пономаренко Татьяна Юрьевна
  • Полякова Жанна Андреевна
  • Круглянская Дарья Сергеевна
  • Мурай Надежда Викторовна
  • Ларина Ирина Викторовна
  • Тония Натия Теймуразовна
  • Картавцева Ирина Игоревна
  • Челюстными вывихами занимается доктор Шеянов Сергей Витальевич, хирург -травматолог

Как можно экономить на стоматологических услугах?

Парадокс — но именно в стоматологии частое обращение к доктору экономит средства. Кабинет зубного врача многим внушает страх, из-за чего пациенты часто откладывают лечение на неопределенное время.

Как результат — запущенное состояние ротовой полости и вынужденная необходимость удаления зубов, которые можно было бы спасти. Стоматологи призывают преодолеть свою неоправданную боязнь и завести полезную привычку — 2 раза в год посещать стоматологическое отделение в целях профилактики. Это позволяет выявлять проблемы с зубами на ранних стадиях, тогда лечение проходит быстро, безболезненно и стоит недорого.

В каких случаях стоит обратиться к стоматологу?

Для сохранения здоровья полости рта лучше всего обращаться к врачу, когда еще нет явных проявлений симптомов болезни. Профилактический осмотр полости может выявить заболевания на ранних стадиях, и лечение будет минимальным .

Для решения проблем, связанных с болевыми ощущениями в зубах, кровоточивостью десен, неприятного запаха изо рта в клинике вам окажут помощь врачи терапевты и пародонтологи.

Для решения проблем, связанных с отсутствием зубов вы можете получить консультацию с последующим лечением у врачей ортопеда и хирурга имплантолога.

В медицинском центре «Норма-XXI» к вашим услугам — стоматологический кабинет с прекрасным оборудованием, и грамотная команда специалистов

Есть вопросы? Звоните 8-499-735-97-87, 8-964-583-06-60, 8-495-944-53-53
http://norma21.ru/
 Медицинский центр «Норма XXI» ждет вас по адресу: Зеленоград, корпус 403А, 2 этаж
Ежедневно с 7:00 до 20:00

Следите за новостями и интересными акциями:

ВКонтакте

Инстаграм

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 4, стоматология, медицинский центр, Норма XXI
Реклама
Реклама
Погиб бывший преподаватель колледжа 50 Геннадий Шевченко. Его сбила машина, когда он ехал на велосипеде Новости
Как поездки на лифте превратились для жильцов 23 микрорайона в фильм ужасов Истории
Зеленоградский НИИФП официально стал частью Курчатовского института. «Планируется восстановить работоспособность синхротрона» Новости
«Шерстяная мафия» вернула зеленоградке 70 тысяч рублей за «полезные для здоровья» постельные принадлежности. Наш читатель готов помочь составить претензию Новости
Подпорная стена, скважины для газа и река в трубе. Как планируют избавиться от свалки в Поварово и какие есть вопросы Истории
Видел на улице палатку с овощами и фруктами. А что, так можно было? Ответы
Рядом с МИЭТом начинается строительство инновационного центра на две тысячи рабочих мест. Смотрите, как он будет выглядеть Новости
Гости с юга — борщевик и бронзовка вонючая — встретились в Зеленограде Жизнь
Муниципальный детский сад в ЖК «Новый Зеленоград» планируют построить в 2022 году Новости
Префектура спросит дептранс об установке станций велопроката. Предыдущие заявки Зеленограда отклоняли Новости
Мошенники научились отправлять сообщения с номера 900 Сбербанка Новости
Возле станции «Ховрино» построят парковку на 200 мест. Оттуда можно будет пересесть на метро, автобус и электричку Новости
РЖД решит, нужны ли остановки высокоскоростной магистрали Москва — Петербург на станциях Крюково, НАТИ и Петровско-Разумовской Новости
На платной трассе М-11 возможны заторы из-за строительства ЦКАД Новости
В поликлиниках снова начали свободно принимать пациентов Новости
Зарплата выпускников МИЭТа в первые пять лет после вуза превысила сто тысяч рублей Новости
Новые бордюры на пешеходной дорожке сделали без понижения. Разве так можно? Ответы
Мост в лесопарке между 9 микрорайоном и МИЭТом сломался после дождей Новости
Кто-то поджёг дверь квартиры с пожилой женщиной внутри в 4-м микрорайоне Новости
В небе над Зеленоградом — самая яркая комета за последние семь лет. Фотографии Жизнь
© 1997–2020 Зеленоград.ру