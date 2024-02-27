Стоматологическая клиника «Жемчужина» успешно работает в Зеленограде c 2010 года. За эти годы накоплен огромный опыт, позволяющий пациентам быть уверенными в качестве оказываемых услуг. Успех лечения зависит не только от современного оборудования и материалов, но и от профессионализма врачей. В стоматологической клинике «Жемчужина» вы найдете и то, и другое.
Высококвалифицированный персонал предоставит вам следующие стоматологические услуги:
- Имплантология
- Хирургия любой сложности
- Терапия
- Ортопедия
- Ортодонтия и т. д.
Клиника имеет множество преимуществ:
- Оснащение современным оборудованием
- Собственная зуботехническая лаборатория
- Опытные врачи
- Соблюдение всех санитарных норм
- Гарантия качества
Скидка -15% по промокоду «zel 1604» до 31 марта на все виды стоматологических услуг, за исключением: имплантологии, ортодонтии и костной пластики.
Стоматологическая клиника располагается по адресу: Зеленоград, корпус 1604
Телефоны: 8-929-515-83-43, 8-499-717-33-64
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