Спрос на купоны в Москве вырос, а на кэшбек — снизился 05.04.2025 Реклама ПАО Мегафон ИНН:7812014560 erid:2Vtzqv9ZJk8

Сервисы со скидочными купонами вновь набирают популярность. По данным аналитиков МегаФона, в первом квартале 2025 года столичные пользователи потратили на 15% больше трафика на сайтах с купонами, чем в январе-марте годом ранее. Посещаемость кэшбек-сервисов, напротив, упала (-14%).

С помощью купонов можно приобретать услуги или товары со скидками. Пользователь оплачивает купон онлайн, получает код и показывает его для получения скидки при покупке. Увеличение популярности этих сервисов в январе, вероятно, связано с длительными праздничными выходными, когда люди могут уделить больше внимания себе и близким.

Январь стал основным месяцем для использования скидок — на него пришлось 38% трафика. В прошлом году лидировал февраль. Кроме того, январь 2025 года продемонстрировал рост год к году на 30%.

В 2024 году москвичи чаще всего посещали сайты купонаторов в октябре и ноябре, на эти месяцы пришлось 10% и 11% трафика соответственно. Наименьший интерес наблюдался в марте (7%).

Интерес к кэшбек-сервисам снизился. В первом квартале жители Москвы пользовались ими на 14% реже, чем в прошлом году. Подобные сервисы позволяют совершать покупки и возвращать часть потраченных средств на карту или в виде бонусов.

В рамках недели наиболее «выгодными» днями стали понедельник и суббота — на них приходится 16% и 15% от общего трафика на сайты скидок и кэшбека. Наименьший интерес к экономии горожане проявляют по воскресеньям.

Москва уверенно занимает первое место среди регионов с наибольшим интересом к скидочным сервисам: жители столицы потратили на них в 4,2 раза больше трафика, чем жители Санкт-Петербурга, занявшего вторую позицию. В тройку также вошли пользователи из Самары. В топ-5 попали Нижний Новгород и Краснодар, жители обоих регионов демонстрируют стабильный интерес к выгодным покупкам.
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