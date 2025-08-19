Клуб предлагает тренировки в группах общей физической подготовки с элементами Художественной гимнастики и хореографии, а также в группах профессионального спорта.
- Тренерский состав во главе с Мастером спорта России — Махневой Людмилой Николаевной (ЦСКА)
- Спортивная хореография с высококвалифицированными хореографами
- Удобное время тренировок (в группах и индивидуально)
- Участие в дружеских и разрядных соревнованиях (в том числе и международных)
- Участие в учебно-тренировочных сборах и спортивных интенсивах
- Участие в мастер-классах со звездами художественной гимнастики
- Возможность тренироваться для гармоничного развития, красоты, великолепной физической формы
- Возможность выполнения спортивных разрядов
- Уникальная возможность попасть в топовые Школы олимпийского резерва города Москвы
Более 500 родителей доверяют спортивному клубу.
Главная задача — дать возможность каждому ребёнку заниматься спортом в свое удовольствие и с пользой для здоровья и красоты.
Пройти путь от начинающего спортсмена до профессионала или же просто привить любовь к спорту на всю жизнь.
Пробная тренировка — бесплатно!
Вас ждут в большую спортивную команду!
Филиалы в Зеленограде:
• Зеленоград, Озерная аллея, 10 (6-й микрорайон)
• Зеленоград, Георгиевский проспект 33Ак4 (17-й микрорайон)
Записаться на пробную тренировку можно на сайте: https://scduet.ru или по телефону
+7-967-016-16-16.
Наш телеграм канал: https://t.me/scduet