Спортивный клуб «Дуэт» объявляет набор девочек от 3-х до 16-ти лет на занятия художественной гимнастикой! 19.08.2025 Реклама ООО «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ДУЭТ» ИНН:7735194122 erid:2VtzquvMPHk

Клуб предлагает тренировки в группах общей физической подготовки с элементами Художественной гимнастики и хореографии, а также в группах профессионального спорта.

  • Тренерский состав во главе с Мастером спорта России — Махневой Людмилой Николаевной (ЦСКА)
  • Спортивная хореография с высококвалифицированными хореографами
  • Удобное время тренировок (в группах и индивидуально)
  • Участие в дружеских и разрядных соревнованиях (в том числе и международных)
  • Участие в учебно-тренировочных сборах и спортивных интенсивах
  • Участие в мастер-классах со звездами художественной гимнастики
  • Возможность тренироваться для гармоничного развития, красоты, великолепной физической формы
  • Возможность выполнения спортивных разрядов
  • Уникальная возможность попасть в топовые Школы олимпийского резерва города Москвы

Более 500 родителей доверяют спортивному клубу.

Главная задача — дать возможность каждому ребёнку заниматься спортом в свое удовольствие и с пользой для здоровья и красоты.

Пройти путь от начинающего спортсмена до профессионала или же просто привить любовь к спорту на всю жизнь.

Пробная тренировка — бесплатно!

Вас ждут в большую спортивную команду!

Филиалы в Зеленограде:

• Зеленоград, Озерная аллея, 10 (6-й микрорайон)
• Зеленоград, Георгиевский проспект 33Ак4 (17-й микрорайон)

Записаться на пробную тренировку можно на сайте: https://scduet.ru или по телефону
+7-967-016-16-16.

Наш телеграм канал: https://t.me/scduet

