Хотите, чтобы ваша дочь:
- перестала стесняться и стала увереннее
- научилась акробатике, шпагатам и грации
- нашла подруг и наставника
- выступала на сцене и гордилась собой?
Тогда чир-клуб «Альпака» — это ваш старт!
Что ждёт ребёнка:
- 3 тренировки в неделю (в вечернее время)
- обучение с нуля — научат всему
- выступления на соревнованиях и клубных шоу
- праздники, лагеря и командные мероприятия
- маленькие группы — максимум внимания
Стоимость — всего 600 рублей за тренировку.
Пробное занятие — бесплатно.
Если хотите, чтобы дочка раскрылась, засияла и получила уверенность — это тот самый шанс.
Адрес: Зеленоград, 921А (школа 719)
Сайт: alpacadance.ru
Напишите прямо сейчас
«Хочу на пробное занятие» в WhatsApp или Телеграм: +7-968-048-98-36
Осталось всего несколько мест — успейте занять.
