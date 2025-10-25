Невероятно озорная, захватывающая и поучительная история о мальчике-луковке с песнями, танцами и шуточными номерами — прекрасный повод для знакомства ребёнка с театром. Актёры мастерски исполняют свои роли в этой яркой комедии дель арте.

Дата: 9 ноября, 12:00

Адрес: КЦ «Зеленоград» (ДК), Центральная пл., 1

Купить билеты: онлайн

Касса: 8-499-762-43-31

Актёры будут рады встрече с вами и возможности окунуться в волшебную атмосферу театра. Заряжают радостью, смехом, дружбой и любовью!