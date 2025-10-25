Невероятно озорная, захватывающая и поучительная история о мальчике-луковке с песнями, танцами и шуточными номерами — прекрасный повод для знакомства ребёнка с театром. Актёры мастерски исполняют свои роли в этой яркой комедии дель арте.
Дата: 9 ноября, 12:00
Адрес: КЦ «Зеленоград» (ДК), Центральная пл., 1
Купить билеты: онлайн
Касса: 8-499-762-43-31
Актёры будут рады встрече с вами и возможности окунуться в волшебную атмосферу театра. Заряжают радостью, смехом, дружбой и любовью!
Роли исполняют:
- Чиполлино — Мария Левина
- Помидор — Дмитрий Чебыкин
- Горох — Константин Исаев
- Графиня Вишня — Анастасия Гребенникова, Светлана Саягова
- Груша, Земляничка — Мария Киевская
- Граф Вишенка — Валерия Кашенкова
- Крот, принц Лимон — Олег Сушков
- Барон Апельсин — Дмитрий Дьяченко
- Кум Тыква, герцог Мандарин — Евгений Кожевников.
