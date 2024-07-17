Спа-салон «BALI SPA» открылся в 2011 году и стал первым салоном города Зеленоград, специализирующимся на восточных видах эстетических и расслабляющих спа-программ. Многие из них являются уникальными и не имеют аналогов в других салонах Зеленограда.
Тогда же «BALI SPA» впервые пригласили для работы в нашем городе высококвалифицированных спа-мастеров с острова Бали.
На ул. Заводская, дом 18, стр. 1 спа-салон работал для вас 12 лет.
В Феврале 2024 года «BALI SPA» переехал в новое просторное помещение, расположенное по адресу: ЖК Новый Зеленоград, микрорайон Кутузовский, дом 3, корпус 2.
Большая, современная акватермальная зона (хаммам и гидромассажный бассейн, а так же парная и гидромассажная спа-ванна) позволила расширить ассортимент наших услуг и сделать воздействие комплексным и ещё более эффективным.
- спа-программу «Бали-солнце-папайя» — 3900 рублей, вместо 4700 рублей
- балийский массаж в 4 руки продолжительностью 1 час — 4000 рублей, вместо 5000 рублей
- балийский массаж спины и ног 5 посещений — 11500 рублей (2300 рублей /посещение).
Вы, также, можете посетить второй спа-салон «BALI SPA», расположенный по адресу: Панфиловский проспект, корпус 1011, по максимально выгодной цене, купить подарочный сертификат, позаботившись о подарке для своих близких, ведь срок действия сертификатов по специальному предложению составляет 3 месяца.
«BALI SPA» ждёт вас в своих салонах:
- Телефон, What’sApp: 8-925-725-45-60, ЖК «Новый Зеленоград», мкр. Кутузовский, д. 3, к. 2
- Телефон, What’sApp: 8-909-949-45-60, Панфиловский проспект, корпус 1011.