Спа-салоны «BALI SPA» в Зеленограде — рассказываем об акциях и филиалах 17.07.2024 Реклама ООО «БАЛИ-СПА» ИНН:7735578023 erid:2VSb5wVW1zG

Спа-салон «BALI SPA» открылся в 2011 году и стал первым салоном города Зеленоград, специализирующимся на восточных видах эстетических и расслабляющих спа-программ. Многие из них являются уникальными и не имеют аналогов в других салонах Зеленограда.

Тогда же «BALI SPA» впервые пригласили для работы в нашем городе высококвалифицированных спа-мастеров с острова Бали.

На ул. Заводская, дом 18, стр. 1 спа-салон работал для вас 12 лет.

В Феврале 2024 года «BALI SPA» переехал в новое просторное помещение, расположенное по адресу: ЖК Новый Зеленоград, микрорайон Кутузовский, дом 3, корпус 2.

Большая, современная акватермальная зона (хаммам и гидромассажный бассейн, а так же парная и гидромассажная спа-ванна) позволила расширить ассортимент наших услуг и сделать воздействие комплексным и ещё более эффективным.

В салонах «BALI SPA» до конца июля проходит акция на:

  • спа-программу «Бали-солнце-папайя» — 3900 рублей, вместо 4700 рублей
  • балийский массаж в 4 руки продолжительностью 1 час — 4000 рублей, вместо 5000 рублей
  • балийский массаж спины и ног 5 посещений — 11500 рублей (2300 рублей /посещение).

Подробнее.

Вы, также, можете посетить второй спа-салон «BALI SPA», расположенный по адресу: Панфиловский проспект, корпус 1011, по максимально выгодной цене, купить подарочный сертификат, позаботившись о подарке для своих близких, ведь срок действия сертификатов по специальному предложению составляет 3 месяца.

«BALI SPA» ждёт вас в своих салонах:

  • Телефон, What’sApp: 8-925-725-45-60, ЖК «Новый Зеленоград», мкр. Кутузовский, д. 3, к. 2
  • Телефон, What’sApp: 8-909-949-45-60, Панфиловский проспект, корпус 1011.

Сайт, Вконтакте, Инстаграм (запрещён в РФ).
Реклама
Реклама
Новую станцию МЦД-3 назовут «Монумент» Новости
Зеленоград — город контрастов. Где-то чистый и опрятный, а где-то грязный и бесхозный Жизнь
Спа-салоны «BALI SPA» в Зеленограде — рассказываем об акциях и филиалах Реклама
Определились все кандидаты на место зеленоградского депутата в Мосгордуму — вот официальные сведения о них Новости
Отменён конкурс на строительство высотного дома на улице Панфилова Новости
Бесплатный мастер-класс «Робототехника» для детей 8-14 лет в Компьютерной Академии «Топ Зеленоград» Реклама
Машина перевернулась на Панфиловском проспекте после проезда на красный Новости
Скорость прокатных самокатов снизили на 5 км/ч — такой эксперимент проводят в Москве Новости
Передовая инженерная школа МИЭТ: возрождение системы подготовки кадров для САПР электроники и микроэлектроники — новые программы магистратуры, специалитета и переподготовки Реклама
История Зеленограда как советского наукограда — на выставке «Конструкторы науки» в Музее архитектуры Новости
Выплату за заключение контракта на военную службу подняли в Московской области сразу на 70% Новости
Вкуснейшее обновление в Sura Sushi Реклама
На севере Кольцевой линии начали строительство новой станции. К ней будет идти первый в московском метро переход с траволаторами Новости
Утонувший в зеленоградском пруду оказался гражданином Северной Кореи Новости
Линзы для очков — бесплатно! Осталось выбрать оправу! Реклама
Ребенок-водитель электросамоката сбил ребенка-пешехода на площади Юности Новости
Мусоросжигательный завод рядом с Зеленоградом начинает обретать законченный вид Новости
Модельный Интенсив для подростков — с 29 июля по 2 августа в Модельной школе MASH Реклама
Горячую воду отключат в 1,2 и частично 3-5 микрорайонах с 16 по 25 июля Гид
Детский сад и школу в 22-м микрорайоне опять построят после заселения первых жильцов Новости
JUNE loft — открытие нового лофта в Зеленограде Реклама
Зеленоградский завод «Микрон» открыл новые чистые помещения для сборки микросхем промышленного назначения Новости
Шезлонги, которые раньше стояли на пляже Чёрного озера, нашлись — они в долгом бюрократическом путешествии Жизнь
Рабочий пластик за границей — от одного из ведущих банков Казахстана Реклама
Мошенники от имени префектуры пытаются узнать персональные данные Новости
Зеленоградский школьник Ефим Литвинцев стал популярным стендап-комиком. Он шутит про себя, учёбу, отношение с родителями и одноклассниками Истории
Институт перспективных материалов и технологий МИЭТ: от наноматериалов до защиты экосферы Реклама
Ленинградский вокзал закроют на реконструкцию Новости
Дым от пожара в Сходне виден со всего Зеленограда Новости
Бесплатный мастер-класс «3D-моделирование персонажа Minecraft» — 13 июля в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
На улице Лётчицы Тарасовой сделали дополнительную полосу для поворота на Георгиевский проспект Новости
Машина сбила велосипедиста на тротуаре Солнечной аллеи. На этом месте годами происходят ДТП Новости
Городской прокат детских велосипедов и скутеров рассматривают в мэрии Новости
Новые станции приблизят метро к Зеленограду со стороны Красногорска Новости
В лесопарке не успевают чинить разваливающиеся деревянные мосты Новости
Студия эстетики L•O•V приглашает на массаж — по нескольким направлениям доступны абонементы Реклама
© 1997–2024 Зеленоград.ру