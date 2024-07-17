Спа-салон «BALI SPA» открылся в 2011 году и стал первым салоном города Зеленоград, специализирующимся на восточных видах эстетических и расслабляющих спа-программ. Многие из них являются уникальными и не имеют аналогов в других салонах Зеленограда.

Тогда же «BALI SPA» впервые пригласили для работы в нашем городе высококвалифицированных спа-мастеров с острова Бали.