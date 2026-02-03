«О несчастных и счастливых, о добре и зле» пел соловей в известной сказке Андерсена. Сегодня в этой фразе любой узнает и подхватит легендарную песню Константина Никольского «Музыкант», и не только ее: «Ночная птица», «Я сам из тех…», «Один взгляд назад», «Мой друг художник и поэт», «Птицы белые мои», «От любви к любви», «Прошедший день», «Я бреду по бездорожью». Автором музыки и слов всех этих песен, вошедших в золотой фонд отечественной рок-культуры, является один человек — певец и гитарист Константин Никольский.





Никольский — легенда отечественного рока, один из корифеев жанра, и это не просто эпитеты. За несколько десятилетий уникальный стиль Никольского, его сценическая харизма, в конце концов, философия, воплощенная в творчестве, стали близки огромной армии поклонников — не просто фанатов, но единомышленников, годами хранящих верность своему кумиру.

В далекие 1970-е он стал играть рок-н-ролл, а в начале 80-х вошел в состав легендарной группы «Воскресение». Музыкант играл в популярных группах «Атланты», «Цветы», «Фестиваль», «Зеркало мира».

С 1990 года Константин Никольский дает сольные концерты, на которых исполняет песни, написанные в разное время на свои стихи и на стихи португальского поэта Фернандо Пессоа.

Музыкальная карьера артиста сложилась без телевизионной рекламной суеты и праздных фонограммных тусовок, что, однако, не мешает ему собирать на своих выступлениях полные залы в разных городах России на протяжении многих лет исключительно живой концертной практики.





21 февраля (суббота) в 19:00

Продолжительность: 1 час 30 минут, без антракта



КЦ «Зеленоград», Центральная площадь, дом 1

Купить билеты на официальном сайте КЦ «Зеленоград»