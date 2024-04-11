Сегодня витамин D на «пике моды». О нем много говорят, пишут, связывают с его недостатком различные состояния и заболевания. «Солнечный» витамин, а именно холекальциферол, D3, образуется в коже под действием ультрафиолетовых лучей. Но ему нужно пройти ряд превращений в печени и почках, чтобы образовалась активная форма — кальцитриол.
Большинство из нас знают о витамине D, как о важном элементе для здоровья костей, он обеспечивает усвоение кальция. Поэтому при его недостатке развивается рахит у детей, остеомаляция, остеопороз. Возникают неприятные ощущения в костях, слабость мышц, трудности при ходьбе, появляется склонность к падениям. Витамин D участвует в противовоспалительных процессах, иммунной защите, необходим для клеточного роста.
Витамин D чрезвычайно важен для поддержания нормального функционирования нашего организма. Небольшую D-дозу мы получаем с продуктами питания. Больше всего витамина D содержится в лососевых, особенно выросших в диких условиях. Если съесть 100 грамм дикого лосося за день, можно получить суточную норму витамина D. Хорошая альтернатива доступному не всем лососю — селедка, консервированные сардины, тунец. Вспомним и про рыбий жир — в 1 столовой ложке содержится почти суточная норма витамина D. Также сметана, сливочное масло, яйца, сыр, говяжья печень могут обогатить наш организм. С рыбой, получаемое в этом случае количество желанного D, не сравнить, но и совсем со счетов их сбрасывать не стоит.
Те, кто придерживаются модных диет, например, отказываются от молочных продуктов или придерживаются принципов вегетарианства, исключают или снижают поступление витамина D с едой. Хронические заболевания, нарушения всасывания в кишечнике (мальабсорбция), заболевания почек также провоцируют выведение витамина из организма, что способствует дефициту витамина. У лиц с избыточным весом и ожирением витамин D находится в жировых отложениях и становится недоступным для нужд организма. Также дефициту подвержены лица с темным цветом кожи и люди старше 50 лет. И, конечно, те, кто просто не любят рыбу, лишают себя ценного нутриента.
Но все же не стоит принимать витамин в огромных количествах в несколько раз превышающих профилактические дозы без рекомендации специалиста. Сверхвысокие дозы имеют побочный эффект. По некоторым данным, вместо укрепления костей, они приводят к снижению их плотности и к хрупкости. Всегда консультируйтесь с врачом! Для первичной диагностики сдайте кровь, чтобы проверить уровень витамина D. Адекватный уровень витамина D должен быть более 30 нг/мл. Уже после анализа выбирайте нужный препарат и дозы вместе с врачом.
Исследования выполняются в лаборатории Центрального НИИ Эпидемиологии.
Оформить заявку онлайн можно легко и быстро на сайте www.cmdonline.ru или в медицинских офисах CMD.
Адреса офисов:
- CMD Зеленоград, корпус 250
- CMD Зеленоград, корпус 1801Б.
Не забывайте помогать своему организму поддерживать здоровье! Больше гуляйте, питайтесь полноценно и разнообразно, откажитесь от вредных привычек и не забывайте про физическую активность.