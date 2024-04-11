Витамин D чрезвычайно важен для поддержания нормального функционирования нашего организма. Небольшую D-дозу мы получаем с продуктами питания. Больше всего витамина D содержится в лососевых, особенно выросших в диких условиях. Если съесть 100 грамм дикого лосося за день, можно получить суточную норму витамина D. Хорошая альтернатива доступному не всем лососю — селедка, консервированные сардины, тунец. Вспомним и про рыбий жир — в 1 столовой ложке содержится почти суточная норма витамина D. Также сметана, сливочное масло, яйца, сыр, говяжья печень могут обогатить наш организм. С рыбой, получаемое в этом случае количество желанного D, не сравнить, но и совсем со счетов их сбрасывать не стоит.