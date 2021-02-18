О клинике:

«Центр Функциональной Стоматологии» клиника полного цикла, оказывает весь спектр стоматологических услуг по направлениям: терапия, хирургия, ортодонтия, ортопедия, реабилитация. Очень важно то, они практикуют междисциплинарный подход.

Суть междисциплинарного подхода в следующем: с проблемой пациента работает не один доктор — а команда специалистов. При необходимости к диагностике и лечению привлекаются врачи узкой специализации: челюстно-лицевой хирург, хирург-пародонтолог, невролог, остеопат — и другие профессионалы.

В результате такого подхода врачи получаем полную и всестороннюю картину состояния здоровья пациента, а это — гарантия успешного лечения зубов или протезирования. В сложных случаях возможна работа с ассистентами в четыре или даже в шесть рук — это значительно уменьшает продолжительность операции и, вместе с тем, увеличивает точность различных лечебных манипуляций.

Немаловажен и тот факт, что в клинике проводится программа по комплексной реабилитации пациентов, направленная на скорейшее восстановление всех функций после сложного лечения или протезирования.

Итак, что в активе? Современное высокотехнологичное оборудование, новейшие методики лечения и протезирования зубов, врачи разных специальностей, но одинаково высокой квалификации. Это весомый довод в пользу того, чтобы при любой стоматологической проблеме обратиться в «Центр Функциональной Cтоматологии»

Адрес: Зеленоград, корпус 1557, пом. 12

Телефон: 8-495-76-76-746

E-mail: info@zelcfs.ru

Режим работы: пн-сб с 9:00—21:00, вс. с 9:00—20:00