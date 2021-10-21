Едем ли мы до работы и обратно, отправляемся ли в длительное путешествие — наше авто всегда должно быть в идеальном состоянии; это вопрос не только комфорта, но в первую очередь — безопасности. А о том, чтобы вождение приносило только удовольствие, позаботился BY Shop: с 21 октября по 3 ноября на самые нужные автоаксессуары действуют скидки до 35%! Адрес корнера: ТРЦ Зеленопарк, центральный холл.
Так, в условиях ограниченной видимости настоящим спасением станет парктроник — сбережет и ваши нервы, и сам автомобиль. Также обезопасить себя поможет видеорегистратор: без него бывает очень сложно доказать свою правоту в конфликтных ситуациях на дороге, так что в машине он — никогда не лишний.
Легко и быстро накачать колеса сможет автомобильный компрессор New Galaxy, пользоваться которым можно и в жару, и в слякоть, и в стужу. Если предстоит дальняя дорога — особенно обратите на него внимание: он способен сберечь немало нервных клеток.
Если говорить про комфорт (который тоже крайне важен в поездках), присмотритесь к термос-кружке из нержавеющей стали: подходит к стандартным держателям и долго сохраняет тепло (порядка 12 часов).
А любимый аромат в авто сделает любую дорогу приятней. Например, ароматизатор «Кофе» как нельзя лучше подходит на холодное время года: бодрит и поднимает настроение.
А также: держатели для телефонов, кабели для зарядки, домкраты и даже алкотестеры — все это тоже можно приобрести с очень приятными скидками.
На сайте BY Shop еще очень много товаров для дома — самых популярных и нужных в каждой семье. На первый заказ действует скидка 20%, а с быстрой доставкой вы получите все необходимое в самые ближайшие сроки.
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