Если говорить про комфорт (который тоже крайне важен в поездках), присмотритесь к термос-кружке из нержавеющей стали: подходит к стандартным держателям и долго сохраняет тепло (порядка 12 часов).

А любимый аромат в авто сделает любую дорогу приятней. Например, ароматизатор «Кофе» как нельзя лучше подходит на холодное время года: бодрит и поднимает настроение.