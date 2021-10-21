Скидки до 35% на самые востребованные аксессуары для авто в BY Shop 21.10.2021 Реклама

Едем ли мы до работы и обратно, отправляемся ли в длительное путешествие — наше авто всегда должно быть в идеальном состоянии; это вопрос не только комфорта, но в первую очередь — безопасности. А о том, чтобы вождение приносило только удовольствие, позаботился BY Shop: с 21 октября по 3 ноября на самые нужные автоаксессуары действуют скидки до 35%! Адрес корнера: ТРЦ Зеленопарк, центральный холл.

Так, в условиях ограниченной видимости настоящим спасением станет парктроник — сбережет и ваши нервы, и сам автомобиль. Также обезопасить себя поможет видеорегистратор: без него бывает очень сложно доказать свою правоту в конфликтных ситуациях на дороге, так что в машине он — никогда не лишний.

Легко и быстро накачать колеса сможет автомобильный компрессор New Galaxy, пользоваться которым можно и в жару, и в слякоть, и в стужу. Если предстоит дальняя дорога — особенно обратите на него внимание: он способен сберечь немало нервных клеток.

Если говорить про комфорт (который тоже крайне важен в поездках), присмотритесь к термос-кружке из нержавеющей стали: подходит к стандартным держателям и долго сохраняет тепло (порядка 12 часов).

А любимый аромат в авто сделает любую дорогу приятней. Например, ароматизатор «Кофе» как нельзя лучше подходит на холодное время года: бодрит и поднимает настроение.

А также: держатели для телефонов, кабели для зарядки, домкраты и даже алкотестеры — все это тоже можно приобрести с очень приятными скидками.

На сайте BY Shop еще очень много товаров для дома — самых популярных и нужных в каждой семье. На первый заказ действует скидка 20%, а с быстрой доставкой вы получите все необходимое в самые ближайшие сроки.

Адрес корнера BY Shop: ТРЦ Зеленопарк, центральный холл.

Время работы с 10:00 до 22:00

www.by-shop.ru

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Новый выезд из 3-го микрорайона на Московский проспект сделают в 2022 году Новости
Таксист заблокировал ребёнка, обматерил и силой высадил клиентов из-за низкой стоимости поездки. Пассажирка получила травмы Истории
«Битва учёных» Science Slam — 22 октября в ДК МИЭТ Афиша
Скидки до 35% на самые востребованные аксессуары для авто в BY Shop Реклама
Локдаун с 28 октября по 7 ноября объявлен в Москве. Часть ограничений сохранится и потом Новости
Почему зеленоградский район называется Матушкино. Три версии имени исчезнувшей деревни Истории
Дворы корпусов 1110—1117: подробный обзор в рейтинге общественных пространств Зеленограда Истории
Предприятие в пяти километрах от Зеленограда регулярно загрязняет воздух. Начался сбор подписей с требованием проверить его Новости
Пешехода-нарушителя сбили на улице Каменке в 18-м микрорайоне. Здесь десятки нарушителей и давно предлагают сделать переход со светофором Истории
На фасаде «Электрона» появилась вывеска DDX Fitness. Что это значит и почему это плохо? Истории
Дорогу из Андреевки в Зеленоград расширят и сделают выделенную полосу для автобусов и такси Новости
Спектакль «Один день из жизни маленького негодника» 6 ноября в КЦ «Зеленоград» — Клуб друзей «Зеленоград.ру» и театр дарят билеты Афиша
Студия «Мангала» — йога, цигун, пилатес, стретчинг, занятия в гамаках. Для детей и взрослых Реклама
Улица архитектора Дашкова может появиться в Зеленограде. Вот как мы лоббируем увековечивание памяти человека, который сделал наш город зелёным Истории
Студент МИЭТа Дмитрий Буренок победил в международной олимпиаде по финансовой безопасности Хайтек
Бургерная «премиум-класса» откроется на месте кафе «Андерсон» Новости
В стоматологическую клинику «Центр функциональной стоматологии» требуется администратор и ассистент стоматолога Реклама
Пять преимуществ индивидуальных занятий иностранными языками в школе Bow-Wow Реклама
Клуб моделизма и робототехники приглашает детей от 4 до 16 лет лет на занятия Реклама
В московском транспорте стали штрафовать за спущенную маску Новости
«Я всегда пел: и на войне, и дома, и на сцене». Как 97-летний зеленоградец стал звездой Первого канала Истории
Экология М-11. Как дорогу очищают от автомобильного, природного и бытового мусора Истории
Пункт бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус открылся в МФЦ Савелки Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру