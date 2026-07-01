Июль — самое время, чтобы обновить образ и рассмотреть лето во всех деталях!



«Очкарик» дарит скидку до 5000 рублей и проверку зрения за 1 рубль по кодовому слову «Подарок» в салоне оптики по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 607.



Скидку можно использовать для покупки корригирующих очков, контактных линз и/или солнцезащитных очков! Записаться на проверку зрения советуем заранее на сайте, по номеру 8 800 444-40-44 или через мессенджеры и социальные сети. Акция действует до конца июля, подробности здесь.



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА