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Ознакомиться с ассортиментом оправ и заказать очки вы можете в любой оптике Lokamed — широкий выбор оправ, линз и опытные специалисты.
Время работы: с 10 до 21 часа ежедневно. Адреса оптик смотрите на сайте.
Если хотите сделать хороший подарок близкому человеку, то подарочные сертификаты Lokamed станут отличным и оригинальным подарком на любой праздник!
Такой подарок точно понравится вашему человеку, ведь очки у него будут самые классные, потому что выберет он их себе сам!
Сертификаты есть номиналом от 1000 рублей.
Приобрести их вы можете в оптиках или заказать на сайте.
Купить очки по сертификату можно будет в любой из 10 оптик по Москве и области или на сайте optika-lokamed.ru.
В наличии более 4000 брендовых оправ. Только оригинальная продукция от прямых поставщиков.
- корпус 241 (Аптека Столички)
- корпус 1204
- корпус 834А (Аптека Алоэ)
- корпус 1824
- корпус 2008 (Аптека Столички)
- Андреевка, улица Жилинская, дом 1 (ТЦ Энергия, Аптека Алоэ)
Есть вопросы? Вы можете связаться с Lokamed удобным способом:
Сайт: optika-lokamed.ru
Телефон: 8-800-600-57-03, 8-926-277-28-08
E-mail: lokamed2808@gmail.com
Вконтакте: vk.com/club181764741
Instagram*: @optika.lokamed
Адреса: optika-lokamed.ru/kontaktyi
Оптика Lokamed — авторизованный продавец всех представленных брендов на сайте. Проверка статуса — на официальных сайтах брендов + наличие всех сертификатов в наших магазинах. Только оригинальная продукция!
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