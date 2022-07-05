Скидка 50% на вторые очки в оптике Lokamed 05.07.2022 ZELENOGRAD.RU

На улице лето, и когда, как не сейчас, стоит порадовать себя и своего близкого человека красивым и, что самое важное, полезным аксессуаром в виде очков. Весь июль в оптике Lokamed действует скидка 50% на вторые очки.

Скидка распространяется как на солнцезащитные очки, так и на оправы для зрения. Скидка распространяется на второй заказ равный или меньший по стоимости.

Ознакомиться с ассортиментом оправ и заказать очки вы можете в любой оптике Lokamed — широкий выбор оправ, линз и опытные специалисты.

Время работы: с 10 до 21 часа ежедневно. Адреса оптик смотрите на сайте.

Подарочный сертификат

Если хотите сделать хороший подарок близкому человеку, то подарочные сертификаты Lokamed станут отличным и оригинальным подарком на любой праздник!

Такой подарок точно понравится вашему человеку, ведь очки у него будут самые классные, потому что выберет он их себе сам!

Сертификаты есть номиналом от 1000 рублей.

Приобрести их вы можете в оптиках или заказать на сайте.

Купить очки по сертификату можно будет в любой из 10 оптик по Москве и области или на сайте optika-lokamed.ru.

В наличии более 4000 брендовых оправ. Только оригинальная продукция от прямых поставщиков.

Адреса в Зеленограде

  • корпус 241 (Аптека Столички)
  • корпус 1204
  • корпус 834А (Аптека Алоэ)
  • корпус 1824
  • корпус 2008 (Аптека Столички)
  • Андреевка, улица Жилинская, дом 1 (ТЦ Энергия, Аптека Алоэ)

Контакты

Есть вопросы? Вы можете связаться с Lokamed удобным способом:

Сайт: optika-lokamed.ru
Телефон: 8-800-600-57-03, 8-926-277-28-08
E-mail: lokamed2808@gmail.com
Вконтакте: vk.com/club181764741
Instagram*: @optika.lokamed
Адреса: optika-lokamed.ru/kontaktyi

Оптика Lokamed — авторизованный продавец всех представленных брендов на сайте. Проверка статуса — на официальных сайтах брендов + наличие всех сертификатов в наших магазинах. Только оригинальная продукция!

*Продукт компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной организацией

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