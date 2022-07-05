На улице лето, и когда, как не сейчас, стоит порадовать себя и своего близкого человека красивым и, что самое важное, полезным аксессуаром в виде очков. Весь июль в оптике Lokamed действует скидка 50% на вторые очки.

Скидка распространяется как на солнцезащитные очки, так и на оправы для зрения. Скидка распространяется на второй заказ равный или меньший по стоимости.

Ознакомиться с ассортиментом оправ и заказать очки вы можете в любой оптике Lokamed — широкий выбор оправ, линз и опытные специалисты.

Время работы: с 10 до 21 часа ежедневно. Адреса оптик смотрите на сайте.