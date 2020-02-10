Скидка 30% на имплантаты премиум-класса Nobel Biocare до 29 февраля и 10% на последующее протезирование 10.02.2020 Группа компаний «Никор»

Отличная новость! По многочисленным просьбам возобновляем акцию на импланты премиум-класса Nobel Biocare с пожизненной гарантией. До 29 февраля действует скидка на имплант 30% и 10% на последующее протезирование. Новая цена — всего 21000 рублей за имплантат.

Nobel Biocare — самый надежный бренд имплантов в мире с пожизненной гарантией.

Уникальность имплантов

Имплантаты Nobel Biocare — являются несомненным лидером на рынке стоматологических услуг. Но остается одно качество, которое заставляет некоторых пациентов воздержаться от выбора именно этих имплантатов — цена.

Цена имплантатов Nobel Biocare оправдана, поскольку при установке качественных имплантатов вы гарантированно получаете также и максимально высокий уровень стоматологического сервиса, который позволяет практически полностью исключить отторжение искусственного зубного корня и связанные с ним значительные расходы, а так же мы даем пожизненную гарантию на имплантаты Nobel Biocare.

Задача нашей сети стоматологических клиник — стремиться к улучшению результатов лечения, уделяя особое внимание безопасности и новейшим технологиям, а качественные оборудование и материалы, в том числе имплантаты Nobel, цена на которые у нас полностью оправдана их высочайшим качеством, помогают нам в этом.

Записывайтесь на консультацию в сеть стоматологических клиник «Никор» по телефону: 8(499)272-48-58

Более подробная информация на сайте: Nikor-n.ru

Смотрите нас в соц. сетях:

https://www.instagram.com/nikor_n/

https://vk.com/zelnikor

https://www.facebook.com/nikorstom

https://ok.ru/nikorstom

Метки:
стоматология, акции, Никор
Реклама
Реклама
Платформы станции Крюково обещают отремонтировать к запуску МЦД. Уберут ли щель между вагоном и платформой? Новости
Электронные медицинские карты: как получить доступ и что вы увидите внутри Истории
Депутат от Зеленограда предложил запустить трамвай из Москвы в пятый микрорайон. Дело за малым — найти для этого проекта инвестора Новости
Банки и мобильные операторы начали тестировать сервисы для борьбы с телефонными мошенниками. Это самый популярный способ кражи денег с банковских карт Истории
Турнир по уличному хоккею «Дворовая шайба» пройдет 15 декабря Афиша
Пенсионеры попросили возродить блошиный рынок в Крюково. Администрация не против, если будет спрос Новости
Был в подъезде пандус неудобный, но железный. Его заменили на откидной, но деревянный. И не похоже, что это временное решение Жизнь
«Я жива и почти здорова». Катание с горки у Михайловских прудов закончилось травмой мамы и ребенка Истории
Истории про Середниково — глава 3: как Лермонтов пугал попа, ел булочки с опилками и бесился от общения с шаловливыми соседками Истории
«Жилищник» объявил о проведении встреч с жителями Новости
Новый экспресс-курс «Хочу стать импрессионистом» от школы рисования для взрослых «Палитра увлечений» Афиша
Высаживать из электричек шумных, грязных и музицирующих пассажиров. Минтранс хочет внести изменения в правила перевозок Новости
В МИЭТе снимают сериал «Мисс полиция». Это комедия о заведующей столовой, которая мечтает служить в полиции (фото) Новости
«Как справиться с проблемами школьников» — психолог Катерина Мурашова в лектории TopTalk Афиша
Активисты заставили уехать строительную технику с места, где собираются строить комплекс по переработке отходов. Кто их туда послал, рабочие не сказали Новости
Детский фестиваль «Игровая галерея» — четыре игротеки одновременно. 22 и 23 февраля в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
Конно-спортивный клуб «Альтис» приглашает на занятия детей и взрослых Партнерский материал
Пожилой зеленоградец приглашал в гости детей и обнажался. Что должны знать дети и родители, чтобы избежать такой ситуации Истории
Массовые соревнования «Лыжня России — 2020» перенесли на 22 февраля из-за теплой зимы Афиша
Ловцы бездомных собак подстрелили человека на Заводской улице. Он подкармливал пса, и тот прибежал к нему во время отлова Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру