МЫ ВАС НАУЧИМ!



Более 25 лет! Центр Компьютерного Обучения и дополнительного образования обучает школьников 2-11 классов с нуля до IT-специалиста. Кроме IT, ЦКО и ДО предлагает Подготовку к ОГЭ и ЕГЭ и школьным предметам, Английский язык, Подготовку к школе и Английский для детей 5-7 лет. ОТКРЫТ НАБОР 2025/26 — начни бесплатно!

Начни с бесплатного Открытого IT-урока в сентябре — попробуй себя в роли IT-специалиста!

Выбери программу обучения — IT-Программу, Подготовку к ОГЭ и ЕГЭ и школьным предметам, Английский язык, для детей 5-7 лет Подготовку к школе, Английский.

Старшеклассники могут выбрать профессиональное обучение с регистрацией Свидетельства об IT-профессии в Федеральном реестре.

IT-программы для школьников 2-11 классов

Обучаясь в ЦКО и ДО по многоуровневым IT-Программам с нуля до специалиста, школьники проходят реальный тест-драйв IT-профессий — знакомятся с работой IT-специалистов. Цикл обучения 2-5 уровней в зависимости от программы. Пройдя полный цикл обучения, школьники получают системное IT-образование и Сертификат Junior-разработчика.

Как проходит обучение с индивидуальным подходом

В течение учебного года с октября по май в ЦКО и ДО работают бесплатные дополнительные занятия. Для тех, кому учиться легко, подбираются задания повышенной сложности. Программы разделяются по степени сложности и есть возможность индивидуально скорректировать программу.

Школьники могут выбрать любую программу любого уровня сложности после собеседования. Перед зачислением на обучение для каждого школьника подбирается программа по его интересам и исходному уровню подготовки. Каждый уровень программы — законченный блок тем. Можно пройти 1-2 уровня и получить базовые знания и навыки, а закончив полный цикл обучения, школьники получат профессиональные знания и навыки. Поэтому лучше начать осваивать IT с раннего возраста с последовательным наращиванием знаний!