Более 25 лет! Центр Компьютерного Обучения и дополнительного образования обучает школьников 2-11 классов с нуля до IT-специалиста. Кроме IT, ЦКО и ДО предлагает Подготовку к ОГЭ и ЕГЭ и школьным предметам, Английский язык, Подготовку к школе и Английский для детей 5-7 лет. ОТКРЫТ НАБОР 2025/26 — начни бесплатно!
Начни с бесплатного Открытого IT-урока в сентябре — попробуй себя в роли IT-специалиста!
Выбери программу обучения — IT-Программу, Подготовку к ОГЭ и ЕГЭ и школьным предметам, Английский язык, для детей 5-7 лет Подготовку к школе, Английский.
Старшеклассники могут выбрать профессиональное обучение с регистрацией Свидетельства об IT-профессии в Федеральном реестре.
IT-программы для школьников 2-11 классов
Обучаясь в ЦКО и ДО по многоуровневым IT-Программам с нуля до специалиста, школьники проходят реальный тест-драйв IT-профессий — знакомятся с работой IT-специалистов. Цикл обучения 2-5 уровней в зависимости от программы. Пройдя полный цикл обучения, школьники получают системное IT-образование и Сертификат Junior-разработчика.
Как проходит обучение с индивидуальным подходом
В течение учебного года с октября по май в ЦКО и ДО работают бесплатные дополнительные занятия. Для тех, кому учиться легко, подбираются задания повышенной сложности. Программы разделяются по степени сложности и есть возможность индивидуально скорректировать программу.
Школьники могут выбрать любую программу любого уровня сложности после собеседования. Перед зачислением на обучение для каждого школьника подбирается программа по его интересам и исходному уровню подготовки. Каждый уровень программы — законченный блок тем. Можно пройти 1-2 уровня и получить базовые знания и навыки, а закончив полный цикл обучения, школьники получат профессиональные знания и навыки. Поэтому лучше начать осваивать IT с раннего возраста с последовательным наращиванием знаний!
Закрепление IT-знаний на практике
Полученные IT-знания на занятиях школьники закрепляют на практике. В каждый курс включён интересный курсовой проект — это, например, игра, сайт, мультфильм в зависимости от программы. Выполняя задание на время в команде, школьники участвуют в Новогоднем Хакатоне и СпринтХаке (быстрый хакатон).
Ежегодно весной проходит IT-Конференция ЦКО и ДО, на которой школьники представляют свои проекты. Многие проекты создаются коллективами авторов. Работая над проектами, школьники общаются и находят друзей по интересам.
Учиться в ЦКО и ДО «Доступно. Интересно. Результативно»!
ШКОЛЬНИКИ МЛАДШИХ КЛАССОВ получают продвинутые навыки работы на компьютере и представление о самых актуальных направлениях IT, обучаясь по 2-м IT-Программам:
>> IT-Старт (2 уровня) | 2-4 кл.
IT-грамотность. Фото и видеомонтаж. Анимация и 3D-моделирование. Логика и программирование
IT-Старт — это первый шаг. Пройдя цикл обучения, школьники получат широкий обзор современных IT. Разрабатывая увлекательные проекты, школьники создают свои собственные анимации, мультфильмы, игры и не только это. Создавая персонажи для игр и свою игру, школьники пробуют себя в роли геймдизайнера и в роли программиста.
>> IT-Тотал (2 уровня) | 4-6 кл.
4 в 1. 4 IT-направления на каждом уровне программы.
Офисные технологии, Обслуживание ПК, Графика, Программирование, Сайты
Программа позволяет достичь уровня продвинутого пользователя и получить базовые знания и навыки по основным IT-направлениям, необходимые каждому современному человеку.
СТАРШЕКЛАССНИКИ выбирают в ЦКО и ДО заинтересовавшие их IT-программы и углубляют свои знания до уровня IT-специалиста. Они проходят обучение по 4-м IT-Программам:
>> Программирование (5 уровней) | 5-11 кл.
Языки Python, C++, С#. Графика OpenGL. C# в Unity. SQL и нейросети
От простых до профессиональных проектов: Разработка игр с графикой, Оконные приложения, Приложения с базами данных и интеграцией нейросетей и др.
Результат освоения программы — от основ до свободного владения языками. На 5-ом уровне школьники осваивают язык SQL, FrontEnd и BackEnd разработку — разрабатывают реальные профессиональные приложения с использованием баз данных и нейросетей. Таких, как соцсеть, интернет магазин — с «нуля» до запуска на сервере. На этот курс приглашаем старшеклассников свободно владеющим любым языком программирования!
>> Системное администрирование (4 уровня) | 6-11 кл.
Настройка и ремонт ПК. ОС Windows, Linux, Windows Server и Linux-сервер. Сети и оборудование Cisco. Сетевой специалист начального уровня
Школьники получают практические навыки по обслуживанию персональных компьютеров и навыки проектирования, установки и эксплуатации компьютерных сетей. На 3 и 4 уровнях школьники обучаются на курсах, которые разработаны на базе решений компании Cisco. Занятия проходят в учебных классах ЦКО и ДО на реальном оборудовании Cisco.
>> Веб-технологии (3 уровня) | 7-11 кл.
Создание сайтов от статических до динамических сайтов и систем управления контентом (HTML, CSS, Javascript, PHP, SQL, веб-сервер Apache, технология Ajax, SEO, веб-стандарты и др.)
Веб-технологии позволяют создавать широкий спектр программ — от простых сайтов и небольших интернет-магазинов до крупных интернет-порталов, международных онлайн-сервисов и огромных систем автоматизации предприятий. Обучение по этой программе даёт школьнику полное представление о всём спектре современных Веб-технологий и позволяет разрабатывать профессиональные Веб-приложения.
>> Компьютерный дизайн (3 уровня) | 6-11 кл.
От фотоколлажей до рисования персонажей и мультипликации. Видеоклипы. 3D-моделирование. Рекламный и веб-дизайн.
Программа «Компьютерный дизайн» — это синтез творчества и IT. Для освоения программы не обязательно уметь рисовать. Обучение по этой программе ведётся в профессиональных приложениях.
На каждом уровне школьники создают собственные проекты, а на 3-м уровне итогом обучения является создание реального дизайн-проекта. Это позволяет ещё в школьном возрасте сформировать своё первое профессиональное портфолио работ. Знания и навыки Графического дизайнера имеют быстрое практическое применение — уже на 2-м уровне школьники начинают брать небольшие заказы, то есть становятся фрилансерами.
Профессиональное обучение параллельно с учёбой в школе.
Стань ITшником с регистрацией в Федеральном реестре!
Для того, чтобы стать ITшником не нужны колледж и ВУЗ. Можно пройти профессиональное обучение. Это наиболее быстрый способ получить IT-профессию.
Сдав квалификационный экзамен, школьники получают Свидетельство об IT-профессии с регистрацией в Федеральном реестре.
Те школьники, которые не учились в ЦКО и ДО (с нуля или имеют исходные знания) должны пройти собеседование и тестирование для выбора IT-Программы.
ЧТО ШКОЛЬНИКУ ДАЁТ IT-ОБУЧЕНИЕ в ЦКО и ДО
>> Освоение увлекательного мира IT — научится программировать, обслуживать компьютер и сети, разрабатывать сайты, игры, мультфильмы, видео и не только.
>> Свободно ориентироваться в цифровом мире. Самостоятельно в дальнейшем осваивать современные IT.
>> Сдать ОГЭ и ЕГЭ по информатике на высоком уровне.
>> Получить дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. Многие ВУЗы учитывают профессиональное обучение в школьные годы.
>> Старт самостоятельной жизни раньше сверстников. Получив системное IT-образование, школьник может начать трудовую деятельность.
>> Работать и приобретать реальный опыт в IT-компаниях параллельно с обучением в ВУЗе.
>> Cтать конкурентоспособным на рынке труда. Быстрее добиться успеха в будущем в любой сфере деятельности.
ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ В ЦКО и ДО СТАНУТ ОТЛИЧНОЙ СТАРТОВОЙ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ЛЮБЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!
ДРУГИЕ ПРОГРАММЫ
Иностранные языки для школьников 2-11 классов
Программы для школьников 2-11 классов — с «нуля» до уверенного владения языком:
- Английский язык от Beginner до Advanced (6 уровней)
- Английский язык для IT
- Немецкий язык от A-1 до C-2 (6 уровней)
Занятия проходят в мини-группах. Под руководством опытных преподавателей школьники закладывают базу для успешной сдачи ОГЭ/ ЕГЭ и международных экзаменов. Подробнее.
Школьные предметы. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ
Программы предназначены для тех, кто испытывает трудности с изучением школьного материала и для тех, кто хочет получить глубокое понимание и успешно сдать ОГЭ, ЕГЭ на высокие баллы.
На занятиях преподаватели стараются дать не только знания, но и увлечь школьника — сделать так, чтобы ему самому захотелось понять и разобраться в предмете. Занятия проходят в мини-группах, что позволяет применить индивидуальный подход к каждому школьнику. Подробнее.
Для детей 5-7 лет. Подготовка к школе и Английский язык
- Подготовка к школе (грамота и письмо, чтение и развитие речи, математика)
- Английский (письмо, произношение и слушание, коммуницирование на английском)
Программы для взрослых
IT-курсы и курсы по Английскому языку Подробнее
