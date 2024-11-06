Чирлидинг в Альпаке это:
- Гимнастика и акробатика (колеса, шпагаты, мостики)
- ОФП, красивая осанка, сильные мышцы и правильные стопы
- Зажигательные танцы и эффектная хореография
- Яркие костюмы и соревнования
- Завоевание побед и разрядов
- Новые друзья и опытный наставник — тренер с опытом более 10 лет!
Занятия 2 раза в неделю в вечернее время.
Стоимость: 600 руб. за занятие
Адрес: Зеленоград, 921а (школа №719)
Успейте записаться на бесплатное пробное занятие! Количество мест ограничено.
Звоните или пишите в WhatsApp: +7-968-048-98-36 (Наталия).
Сайт zelenograd.alpacadance.ru
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