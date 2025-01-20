Школа танцев «Альпака» продолжает набор девочек в группы 5-6 и 7-9 лет на чирлидинг: обучают всему с нуля! 20.01.2025 ZELENOGRAD.RU

Чирлидинг в «Альпаке» это:

  • Гимнастика и акробатика (колеса, шпагаты, мостики)
  • ОФП, красивая осанка, сильные мышцы и правильные стопы
  • Зажигательные танцы и эффектная хореография
  • Яркие костюмы и соревнования
  • Завоевание побед и разрядов
  • Новые друзья и опытный наставник — тренер с опытом более 10 лет!

  • Занятия 2 раза в неделю в вечернее время
  • Стоимость: 600 руб. за занятие
  • Адрес: Зеленоград, 921а (школа №719)

Запишитесь на бесплатное пробное занятие! Количество мест в группах ограничено.

Узнать расписание и попасть на пробное: +7-968-048-98-36 (Наталия) — WhatsApp, Телеграм.

Сайт: https://zelenograd.alpacadance.ru/

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