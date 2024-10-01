Хотите действительно поднять уровень вашего английского? Тогда приходите в Prospect School на эффективные занятия с опытными преподавателями — носителями языка из США и Китая.
Изучение английского языка в Prospect School это
- Полное погружение в языковую среду — все уроки проходят на английском с носителями языка!
- Эффективное изучение грамматики и расширение словарного запаса на каждом уроке!
- Подготовка к международному экзамену HSK по китайскому языку!
- Преподаватели с большим стажем работы в России.
- Индивидуальный подход, гибкое расписание, формат занятий на выбор (очно/дистанционно).
- В сентябре стартовал новый формат — «Разговорный клуб» с носителем
У нас действует система скидок
Каждый пятый урок бесплатно!
Семейная система скидок!
Оплата производится только после пробного бесплатного занятия.
Возможна оплата с использованием материнского капитала.
Чтобы записаться на пробное занятие, позвоните или напишите по номеру +7-985-143-02-42.
Адрес школы Prospect School: Зеленоград, ул. Генерала Алексеева, д. 16, офис 102
Подробнее о школе:
- Сайт — prospectschool.ru
- Телеграм — t.me/PROSPECTSchool_Zelenograd
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Во дворе, где недавно сбили ребенка, могут добавить ещё «лежачих полицейских». Почему этого не сделали превентивно, непонятно Новости
Просел участок дороги на Московском проспекте — снижайте скорость, чтобы не повредить автомобиль Новости
С тротуара Яблоневой аллеи снова начали регулярно эвакуировать машины. «Снова» — потому что эту проблему не могут решить уже много лет, а редкая эвакуация не помогает Новости
С незаконными свалками мусора решили бороться установкой дорожного знака. Эффективность этого решения сомнительна Новости
Пляж на городском пруду расширят и отремонтируют в следующем году. Можно ли будет купаться, непонятно Новости
Строительство завода производителя высокотехнологичных металлоконструкций началось в Зеленограде Новости