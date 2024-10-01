Школа Prospect School приглашает на занятия иностранными языками с носителями в Зеленограде 01.10.2024 Peклама АO «НИИМЭ» ИHH:7735579027 еrid:2VSb5wg1M9r

Хотите действительно поднять уровень вашего английского? Тогда приходите в Prospect School на эффективные занятия с опытными преподавателями — носителями языка из США и Китая.

Изучение английского языка в Prospect School это

  • Полное погружение в языковую среду — все уроки проходят на английском с носителями языка!
  • Эффективное изучение грамматики и расширение словарного запаса на каждом уроке!
  • Подготовка к международному экзамену HSK по китайскому языку!
  • Преподаватели с большим стажем работы в России.
  • Индивидуальный подход, гибкое расписание, формат занятий на выбор (очно/дистанционно).
  • В сентябре стартовал новый формат — «Разговорный клуб» с носителем

У нас действует система скидок

Каждый пятый урок бесплатно!
Семейная система скидок!

Оплата производится только после пробного бесплатного занятия.
Возможна оплата с использованием материнского капитала.

Чтобы записаться на пробное занятие, позвоните или напишите по номеру +7-985-143-02-42.

Адрес школы Prospect School: Зеленоград, ул. Генерала Алексеева, д. 16, офис 102

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