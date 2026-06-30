Афиша мероприятий на июль
— 7 июля в 19.00
Стоики: как работать над собой. Учимся вести дневник.
— 14 июля в 19.00
Легенды рыцарства. Послание современникам.
— 21 июля в 19.00
Учимся читать символы. Основы символического мышления.
— 28 июля в 19.00
Основы символического мышления. Символизм совы. Занятие по символизму и росписи.
Билет 500 руб.Зеленоград, корпус 601 А
Подробнее: https://acropolis.org.ru/events/?city_ext=msk_zld
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