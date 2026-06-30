Афиша мероприятий на июль

— 7 июля в 19.00

Стоики: как работать над собой. Учимся вести дневник.

— 14 июля в 19.00

Легенды рыцарства. Послание современникам.

— 21 июля в 19.00

Учимся читать символы. Основы символического мышления.

— 28 июля в 19.00

Основы символического мышления. Символизм совы. Занятие по символизму и росписи.



Билет 500 руб.Зеленоград, корпус 601 А

Подробнее: https://acropolis.org.ru/events/?city_ext=msk_zld