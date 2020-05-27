Центр дополнительного образования «MIET Family» открыл запись на курсы для экспресс-подготовки к школе и проводит дополнительный набор в группы для подготовки к ЕГЭ (интенсивы по решению задач части С).
Начало онлайн занятий — июнь.
Обрести уверенность в том, что у него всё получится, будущему первокласснику поможет профессиональный педагог — Елена Юрьевна Окорокова, психолог, преподаватель психологии, опыт работы с детьми более 10 лет.
Ребёнок усвоит и закрепит новые правила, нормы и формы поведения для успешной адаптации в школе, заложит фундамент для дальнейшего развития интеллекта. Программа включает психологическое сопровождение.
В апреле-мае очные занятия полугодичного курса были успешно проведены в формате онлайн, и сейчас идёт набор экспресс группы.
Формат: 2 занятия в неделю. Стоимость: 4500 рублей в месяц.
- Предметы: физика, математика, информатика, русский язык.
- 5 занятий по 3 академических часа — 4500 рублей (за один предмет) или 1200 за одно занятие.
- Гибкий подход — посетите все занятия курса или приходите только на наиболее актуальные для вас.
Мечтаете приблизиться к 100 баллам на экзамене? Еще есть время закрыть пробелы в знаниях и потренироваться в решении сложных заданий вместе с педагогами НИУ МИЭТ. Среди преподавателей эксперты ЕГЭ и учителя с многолетним опытом подготовки школьников к успешной сдаче экзаменов.
Подробности по телефону +7 (905) 768-00-92 (Дарья Александровна Кранина).