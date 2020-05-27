Школа дошколят и подготовка к ЕГЭ. МИЭТ приглашает на занятия в онлайн формате 27.05.2020 МИЭТ

Центр дополнительного образования «MIET Family» открыл запись на курсы для экспресс-подготовки к школе и проводит дополнительный набор в группы для подготовки к ЕГЭ (интенсивы по решению задач части С).

Начало онлайн занятий — июнь.

Школа дошколят онлайн

Обрести уверенность в том, что у него всё получится, будущему первокласснику поможет профессиональный педагог — Елена Юрьевна Окорокова, психолог, преподаватель психологии, опыт работы с детьми более 10 лет.

Ребёнок усвоит и закрепит новые правила, нормы и формы поведения для успешной адаптации в школе, заложит фундамент для дальнейшего развития интеллекта. Программа включает психологическое сопровождение.

В апреле-мае очные занятия полугодичного курса были успешно проведены в формате онлайн, и сейчас идёт набор экспресс группы.

Формат: 2 занятия в неделю. Стоимость: 4500 рублей в месяц.

Школа дошколят в MIET Family
МИЭТ/youtube.com
Дистанционный интенсив по решению заданий ЕГЭ части С

Мечтаете приблизиться к 100 баллам на экзамене? Еще есть время закрыть пробелы в знаниях и потренироваться в решении сложных заданий вместе с педагогами НИУ МИЭТ. Среди преподавателей эксперты ЕГЭ и учителя с многолетним опытом подготовки школьников к успешной сдаче экзаменов.
Подробности по телефону +7 (905) 768-00-92 (Дарья Александровна Кранина).

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Метки:
дошкольники, миэт, подготовка к егэ и огэ, МИЭТ (Московский институт электронной техники)
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