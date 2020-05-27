Школа дошколят онлайн

Обрести уверенность в том, что у него всё получится, будущему первокласснику поможет профессиональный педагог — Елена Юрьевна Окорокова, психолог, преподаватель психологии, опыт работы с детьми более 10 лет.



Ребёнок усвоит и закрепит новые правила, нормы и формы поведения для успешной адаптации в школе, заложит фундамент для дальнейшего развития интеллекта. Программа включает психологическое сопровождение.



В апреле-мае очные занятия полугодичного курса были успешно проведены в формате онлайн, и сейчас идёт набор экспресс группы.



Формат: 2 занятия в неделю. Стоимость: 4500 рублей в месяц.

