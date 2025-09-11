Оборудование на базе головок Konica Minolta 1024i позволит выполнять заказы со скоростью до 600 кв. м/ч.
Широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2 ориентирован на РПК с высокой производственной загрузкой. Производительность до 600 кв. м/ч в режиме 1 pass достигается благодаря 8 высокочастотным головкам Konica Minolta 1024i (45 кГц). Обновленная прошивка от завода Allwin с улучшенной формой волны автоматически оптимизирует печать, устраняя артефакты печати и обеспечивая высокую детализацию изображений.
Теперь такой крупный заказ, например площадью в 5500 кв метров заказчик типографии получил всего за 2 недели, включая включая резку по формату, поштучную упаковку и маркировку штрих-кодом.
Техническое оснащение включает систему непрерывной подачи чернил с отрицательным давлением, отдельную систему подмотки, поплавковый датчик уровня чернил в танках, фотодатчик для печати на материалах с черной подложкой, антикраш-систему и тройную ИК-сушку с вентиляторным обдувом, что особенно важно при высокоскоростной печати.
Предполагаем, что в Зеленограде Типография «Никсон-Принт» первыми готова предложить такую услугу, как раскрой бумаги, картона, самоклеющейся пленки, вспененных материалов, пенокартон, пенопласта и т. д. В типографии появилось новое оборудование, для высокоточного раскроя рулонного и листового материала, позволяющее с точностью до миллиметра выкроить по необходимому вам шаблону деталь даже самой сложной конфигурации.
Услуга доступна и частным лицам, так как можно выкроить и одну штуку какой либо заготовки по вашему шаблону (выкройке), и компаниям — кому нужна например партия выкроенных или вырезанных деталей для своих нужд. Все подробности по указанным телефонам.
Изготовление подарочных коробок для любых праздников. Можно заказать любые размеры, индивидуальный дизайн, любой цвет или оклейка любой пленкой. Минимальный заказ на 500 рублей (это 1-2 коробки).
При больших тиражах — специальные цены. Уточняйте по телефону или запрос на эл. почту 9791814@mail.ru.
- Изготовление прототипов упаковки любых размеров на заказ, можно в единичных экземплярах.
- Изготовление брендированных коробок под пивные бутылки от 0,33- 0,5 литра.
- Изготовление индивидуальных коробок для пиццы — от 50 рублей за штуку.
- Коробки для круглой и квадратной пиццы.
- Изготовление уникальной брендированной подарочной и фирменной упаковки для торговли и на дни рождения, праздники, свадьбы и по любым другим поводам с фотопечатью, с тиснением.
- Изготовление коробок-ложементов.
Оформление витрин и вывесок: световые короба, инкрустация, контр-ажур, «неон», Отдельно стоящие буквы и т. д.
Сжатые сроки, отличные цены!
- Размер стола 3х2 метра.
- Печать на любых плоских материалах (ПВХ, пенокартон, оргстекло, композитные панели и т. д.).
- Качество 1440 точек на дюйм.
- широкоформатная печать
- интерьерная печать
- цифровая печать
- резка на плоттере
- брендирование
- уф-печать на любых материалах
- фрезеровка
- оформление витрин и изготовление вывесок.
Адрес: Зеленоград, проезд 687, строение 15 (центральное здание, вход с задней стороны относительно въезда на территорию, по центру здания).
Также возможна ежедневная доставка продукции в Москву заказчикам.
Телефоны: 8-901-519-18-14, 8-495-221-13-52
Электронная почта: 9791814@mail.ru