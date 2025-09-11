Новинка: широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2

Оборудование на базе головок Konica Minolta 1024i позволит выполнять заказы со скоростью до 600 кв. м/ч.

Широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2 ориентирован на РПК с высокой производственной загрузкой. Производительность до 600 кв. м/ч в режиме 1 pass достигается благодаря 8 высокочастотным головкам Konica Minolta 1024i (45 кГц). Обновленная прошивка от завода Allwin с улучшенной формой волны автоматически оптимизирует печать, устраняя артефакты печати и обеспечивая высокую детализацию изображений.

Теперь такой крупный заказ, например площадью в 5500 кв метров заказчик типографии получил всего за 2 недели, включая включая резку по формату, поштучную упаковку и маркировку штрих-кодом.



Техническое оснащение включает систему непрерывной подачи чернил с отрицательным давлением, отдельную систему подмотки, поплавковый датчик уровня чернил в танках, фотодатчик для печати на материалах с черной подложкой, антикраш-систему и тройную ИК-сушку с вентиляторным обдувом, что особенно важно при высокоскоростной печати.