Широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2 расширил возможности и производительность типографии «Никсон-Принт». Типография производит печать на различных материалах для бизнеса 11.09.2025 Реклама ИП Никонов С.Н. ИНН 773512209332 erid:2VtzqutzDxP
Новинка: широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2

Оборудование на базе головок Konica Minolta 1024i позволит выполнять заказы со скоростью до 600 кв. м/ч.

Широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2 ориентирован на РПК с высокой производственной загрузкой. Производительность до 600 кв. м/ч в режиме 1 pass достигается благодаря 8 высокочастотным головкам Konica Minolta 1024i (45 кГц). Обновленная прошивка от завода Allwin с улучшенной формой волны автоматически оптимизирует печать, устраняя артефакты печати и обеспечивая высокую детализацию изображений.

Теперь такой крупный заказ, например площадью в 5500 кв метров заказчик типографии получил всего за 2 недели, включая включая резку по формату, поштучную упаковку и маркировку штрих-кодом.

Техническое оснащение включает систему непрерывной подачи чернил с отрицательным давлением, отдельную систему подмотки, поплавковый датчик уровня чернил в танках, фотодатчик для печати на материалах с черной подложкой, антикраш-систему и тройную ИК-сушку с вентиляторным обдувом, что особенно важно при высокоскоростной печати.

Предполагаем, что в Зеленограде Типография «Никсон-Принт» первыми готова предложить такую услугу, как раскрой бумаги, картона, самоклеющейся пленки, вспененных материалов, пенокартон, пенопласта и т. д. В типографии появилось новое оборудование, для высокоточного раскроя рулонного и листового материала, позволяющее с точностью до миллиметра выкроить по необходимому вам шаблону деталь даже самой сложной конфигурации.

Услуга доступна и частным лицам, так как можно выкроить и одну штуку какой либо заготовки по вашему шаблону (выкройке), и компаниям — кому нужна например партия выкроенных или вырезанных деталей для своих нужд. Все подробности по указанным телефонам.

Типография «Никсон-Принт» предлагает услуги

Изготовление подарочных коробок для любых праздников. Можно заказать любые размеры, индивидуальный дизайн, любой цвет или оклейка любой пленкой. Минимальный заказ на 500 рублей (это 1-2 коробки).
При больших тиражах — специальные цены. Уточняйте по телефону или запрос на эл. почту 9791814@mail.ru.

  • Изготовление прототипов упаковки любых размеров на заказ, можно в единичных экземплярах.
  • Изготовление брендированных коробок под пивные бутылки от 0,33- 0,5 литра.

  • Изготовление индивидуальных коробок для пиццы — от 50 рублей за штуку.
  • Коробки для круглой и квадратной пиццы.

  • Изготовление уникальной брендированной подарочной и фирменной упаковки для торговли и на дни рождения, праздники, свадьбы и по любым другим поводам с фотопечатью, с тиснением.
  • Изготовление коробок-ложементов.

Бирдекели. В любых объемах, для пивбаров, баров и ресторанов. Любой дизайн, любые количества от 50 штук. Картон, микрогофрокартон и т. д.

Печать на хоккейных шайбах.

Печать на камне.

Печать на стекле. Изготовление именных часов.

Оформление витрин и вывесок: световые короба, инкрустация, контр-ажур, «неон», Отдельно стоящие буквы и т. д.

Сжатые сроки, отличные цены!

Печать на жалюзи и рольставни.

Информационные стелы.

Оригинальные тейбл-терны для ресторанов и кафе.

В типографии установлен УФ-планшетный плоттер

  • Размер стола 3х2 метра.
  • Печать на любых плоских материалах (ПВХ, пенокартон, оргстекло, композитные панели и т. д.).
  • Качество 1440 точек на дюйм.

Типография «Никсон-Принт» это:

  • широкоформатная печать
  • интерьерная печать
  • цифровая печать
  • резка на плоттере
  • брендирование
  • уф-печать на любых материалах
  • фрезеровка
  • оформление витрин и изготовление вывесок.

Адрес: Зеленоград, проезд 687, строение 15 (центральное здание, вход с задней стороны относительно въезда на территорию, по центру здания).
Также возможна ежедневная доставка продукции в Москву заказчикам.

Телефоны: 8-901-519-18-14, 8-495-221-13-52
Электронная почта: 9791814@mail.ru
