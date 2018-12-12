Современная медицина располагает богатым арсеналом способов поиска проблемы. Особое место в диагностике заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) занимают методы эндоскопии. Суть их заключается в возможности безболезненно и безопасно заглянуть внутрь организма человека, используя естественные полости и пространства, такие как просвет кишечника, желудка.
Эзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС) и колоноскопия — это одни из самых эффективных и безопасных методов исследования в гастроэнтерологии и очень часто необходимы для постановки правильного диагноза, а следовательно, и назначения максимально эффективного лечения. Информация, получаемая с помощью ФЭГДС и колоноскопии, может быть легко уточнена с помощью микроскопии отпечатков (биопсии) внутренней оболочки пищеварительной трубки. Манипуляция забора материала не сопряжена с опасностью.
Современные доктора рекомендуют всё исследование проводить в состоянии медикаментозного сна.
ФЭГДС и колоноскопия с седацией незаменима в детской гастроэнтерологии. Для детей — проведение таких процедур в состоянии сна — это действительно хорошее решение, чтобы избежать паники, слез, и психологической травмы.
Для врачей — преимуществами такого исследования являются возможность достаточного по тщательности и наиболее внимательного визуального осмотра специалистом проблемных участков пищеварительной трубки, более прицельного забора на микроскопию.
В медцентре «Никор-мед» Андреевка детей от 7 лет с такими проблемами принимает опытный доктор, детский гастроэнтеролог Петушкина Анна Владимировна, а сами процедуры проводит врач высшей категории, гастроэнтеролог, эндоскопист, Гарегинян Ара Сираканович.
Наиболее часто возникающие у пациента вопросы при назначении данных видов обследования связаны с подготовкой ЖКТ к манипуляции, а также с опасением наличия противопоказаний.
К противопоказаниям относят:
- острые формы некоторых сопутствующих заболеваний,
- нарушения свертывающей системы крови,
- психические заболевания.
Современный уровень информированности больного не исключает, а скорее подразумевает визит к специалисту — гастроэнтерологу для выявления показаний и противопоказаний.
ФЭГДС и колоноскопия с седацией незаменима в детской гастроэнтерологии.
Когда необходимо обратиться к врачу гастроэнтерологу для решения вопроса о назначении данных процедур?
- при болях в животе различной локализации;
- при часто повторяющихся приступах тошноты и рвоты;
- при изменении стула (запоры, жидкий стул, наличие крови, слизи в кале);
- резкое снижение веса без причины и др.
Эти процедуры проводятся строго натощак, оптимальный перерыв между принятием пищи является промежуток равный 6 часам. Тщательная подготовка кишечника — залог успешного проведения колоноскопии. За три дня перед проведением процедуры необходимо исключить продукты, вызывающие повышенное газообразование, такие как — молоко и молочнокислые продукты, бобовые культуры, черный хлеб, груши, бананы, виноград, газированные напитки). Современные медицинские препараты, используемые для очистки кишечника, хорошо переносятся и имеют минимум побочных эффектов. Заключение, в том числе результат о наличие хеликобактерной инфекции, можно получить через 15-20 минут. Результат о биопсии готовится как правило 5-7 дней.
За более подробной информацией, необходимо обратиться к детскому врачу гастроэнтерологу Петушкиной Анне Владимировне. Процедуры проводит эндоскопист, гастроэнтеролог Гарегинян Ара Сираконович.
https://andreevka.nikormed.ru/service-kids/endoskopiya-2/
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