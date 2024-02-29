Требования:
Соискателям просьба обращаться по телефону: 8-926-193-58-79, Юлия.
- опыт работы более 1,5 лет
- знание, что такое клиентский сервис и умение его предоставить
- желание учиться и развиваться в бьюти-сфере
- с компьютером — «на Ты»
- стремление много общаться с разными людьми
- возможность работать в условиях многозадачности
- нацеленность на долгосрочное сотрудничество
- грамотная речь.
- обслуживание клиентов по стандартам сети
- ведение записи клиентов и расчет на кассе
- консультирование клиентов по услугам и процедурам салона
- в случае необходимости решение конфликтных ситуаций.
- полная занятость, сменный график 2/2
- своевременная выплата ЗП
- работа в крупной стабильной сети салонов красоты бизнес-класса
- успешный многолетний, динамично развивающийся бизнес.
Соискателям просьба обращаться по телефону: 8-926-193-58-79, Юлия.
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