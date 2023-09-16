«Я Сама» хочет познакомить покупателей с одним из мировых брендов в сфере рукоделия — KnitPro (Нит Про). Многие профи уже знакомы с данной маркой и долгое время отдают предпочтение именно ей, оцените превосходное качество и вы.
Чтобы познакомить покупателей с брендом, сеть магазинов «Я Сама» объявляет Дни бренда KnitPro. Только 16 и 17 сентября вы получите скидку 30% на все товары бренда KnitPro. Подробности акции уточняйте у консультантов в магазинах «Я Сама».
Индийская компания KnitPro много лет специализируется на изготовлении спиц, крючков и аксессуаров для вязания. Одним из ключевых принципов работы предприятия является экологичность и защита окружающей среды. Завод располагается в Индии, а в штате компании трудится более 1,5 тыс. сотрудников. KnitPro гордится высочайшим качеством и долговечностью собственной продукции и постоянно расширяет предлагаемый ассортимент товаров.
У KnitPro есть спицы и крючки различного назначения, всех размеров и из разных материалов. В каждой серии присутствуют все виды спиц: чулочные, съемные, круговые и прямые. Спицы изготавливаются из металла или натурального дерева, они представлены как по-отдельности, так и в наборах.
Отличительной, классной особенностью, которую многие оценят, является наличие в некоторых коллекциях поворотных тросиков (360).
Отдельное внимание советуем обратить на потрясающие наборы спиц: великолепный дизайн в сочетании с практичностью не оставят никого равнодушным. Такие наборы послужат чудесным подарком для начинающей и опытной мастерицы.
В ассортименте KnitPro также представлены и другие аксессуары: всевозможные боксы, сумочки, маркеры и многое другое. Миссия KnitPro — создавать качественные, доступные по цене изделия для вязания и радовать покупателей исчерпывающим ассортиментом.
Магазины «Я Сама» сотрудничают с поставщиками напрямую, поэтому вы гарантированно получаете 100% оригинальную продукцию.
Благодаря инновационным инструментам и аксессуарам KnitPro, процесс вязания станет в разы приятнее и увлекательнее.
Вас ждут в сети магазинов и ателье «Я Сама».
Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)
- Телефон: 8-499-738-61-31
- WhatsApp: 8-985-532-02-20
Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4
- Телефон: 8-499-762-36-31
- WhatsApp: 8-985-532-02-10
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