Сеть магазинов и ателье «Я Сама» представляет Дни бренда KnitPro. Только 16 и 17 сентября — скидка 30% на все товары бренда 16.09.2023 Реклама ИП КРЮЧКОВА Т.М., ИНН 773500374204, erid:LatgBd6WR

«Я Сама» хочет познакомить покупателей с одним из мировых брендов в сфере рукоделия — KnitPro (Нит Про). Многие профи уже знакомы с данной маркой и долгое время отдают предпочтение именно ей, оцените превосходное качество и вы.

Чтобы познакомить покупателей с брендом, сеть магазинов «Я Сама» объявляет Дни бренда KnitPro. Только 16 и 17 сентября вы получите скидку 30% на все товары бренда KnitPro. Подробности акции уточняйте у консультантов в магазинах «Я Сама».

Индийская компания KnitPro много лет специализируется на изготовлении спиц, крючков и аксессуаров для вязания. Одним из ключевых принципов работы предприятия является экологичность и защита окружающей среды. Завод располагается в Индии, а в штате компании трудится более 1,5 тыс. сотрудников. KnitPro гордится высочайшим качеством и долговечностью собственной продукции и постоянно расширяет предлагаемый ассортимент товаров.

У KnitPro есть спицы и крючки различного назначения, всех размеров и из разных материалов. В каждой серии присутствуют все виды спиц: чулочные, съемные, круговые и прямые. Спицы изготавливаются из металла или натурального дерева, они представлены как по-отдельности, так и в наборах.

Отличительной, классной особенностью, которую многие оценят, является наличие в некоторых коллекциях поворотных тросиков (360).

Отдельное внимание советуем обратить на потрясающие наборы спиц: великолепный дизайн в сочетании с практичностью не оставят никого равнодушным. Такие наборы послужат чудесным подарком для начинающей и опытной мастерицы.

В ассортименте KnitPro также представлены и другие аксессуары: всевозможные боксы, сумочки, маркеры и многое другое. Миссия KnitPro — создавать качественные, доступные по цене изделия для вязания и радовать покупателей исчерпывающим ассортиментом.

Магазины «Я Сама» сотрудничают с поставщиками напрямую, поэтому вы гарантированно получаете 100% оригинальную продукцию.

Благодаря инновационным инструментам и аксессуарам KnitPro, процесс вязания станет в разы приятнее и увлекательнее.

Вас ждут в сети магазинов и ателье «Я Сама».


Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)

Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4

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*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

Метки:
магазины, рукоделие, Я сама, Я сама
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