«Я Сама» хочет познакомить покупателей с одним из мировых брендов в сфере рукоделия — KnitPro (Нит Про). Многие профи уже знакомы с данной маркой и долгое время отдают предпочтение именно ей, оцените превосходное качество и вы.

Чтобы познакомить покупателей с брендом, сеть магазинов «Я Сама» объявляет Дни бренда KnitPro. Только 16 и 17 сентября вы получите скидку 30% на все товары бренда KnitPro. Подробности акции уточняйте у консультантов в магазинах «Я Сама».