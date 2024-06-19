В «Ruma's» приходят за свежим кофе, вкуснейшими десертами и хорошим настроением.
Визитная карточка «Ruma's» — конфеты и шоколад ручной работы. «Ruma's» готовит для вас с любовью на собственном производстве. Не используя консерванты и вредные добавки, кондитеры создают кулинарные шедевры. Вы можете быть уверены в качестве продукции «Ruma's»!
«Ruma's» — это место не только для кофепития, это также пространство для встреч с друзьями, работы и уединения с хорошей книгой (для всех читателей библиотек Зеленограда скидка 10%).
Больше информации о скидках в тг-канале. (Там также часто проводятся конкурсы, присоединяйтесь, чтобы не пропустить)
«Ruma's» ждёт вас на своих точках:
- тц «1000 мелочей»
- тц «Савёлки»
- тц «Иридиум»
- гц «Станция»
- "Ведогонь-театр"
- Площадь Юности, 1
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