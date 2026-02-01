Теперь заботиться о здоровье стало еще удобнее.

В честь открытия сеть аптек «Ваша №1» дарит скидку -10% на всё по карте Заботы.

Оформить карту Заботы можно прямо на кассе.



Встречайте новую точку на карте: Зеленоград, Крюковская пл., 1, ТЦ «Иридиум», 1 этаж



Часы работы:

— пн-пт с 08:00 до 22:00

— сб-вс с 09:00 до 21:00



Предпочитаете заказывать онлайн?

Для вашего удобства работает мобильное приложение. Заказывайте из дома и забирайте в любой из 3 аптек сети.



Скидка на первый заказ через приложение.