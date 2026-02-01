Теперь заботиться о здоровье стало еще удобнее.
В честь открытия сеть аптек «Ваша №1» дарит скидку -10% на всё по карте Заботы.
Оформить карту Заботы можно прямо на кассе.
Встречайте новую точку на карте: Зеленоград, Крюковская пл., 1, ТЦ «Иридиум», 1 этаж
Часы работы:
— пн-пт с 08:00 до 22:00
— сб-вс с 09:00 до 21:00
Предпочитаете заказывать онлайн?
Для вашего удобства работает мобильное приложение. Заказывайте из дома и забирайте в любой из 3 аптек сети.
Скидка на первый заказ через приложение.
Найти сеть аптек «Ваша №1» теперь можно по любому из адресов:
- Зеленоград, Крюковская пл., 1, ТЦ «Иридиум» — та самая акция -10% тут. Яндекс.карты
- Зеленоград, пр-кт Панфиловский, к1841 — (рядом с цветочным магазином). Яндекс.карты
Часы работы: ежедневно 09:00-21:00
- Зеленоград, к1824 — ориентир «Альфа-Банк»
Часы работы: ежедневно 09:00-21:00
Выбирайте ту, что ближе к дому.
Единый номер для справок: 8-495-419-19-19 (ежедневно 08:00—22:00)
Сеть аптек «Ваша №1»: «Ваше здоровье — наш приоритет!»
*условия акции ограничены, подробности уточняйте у сотрудников аптек.
