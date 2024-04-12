Весна — время перемен и расцвета. Сеть аптек «Живика» тоже готова меняться и становиться для своих покупателей еще привлекательнее. Этой весной в сети аптек решили порадовать вас новой акцией — скидками до 25% на ряд лекарств, БАД, косметики и других аптечных товаров. Успейте приобрести их с максимальной выгодой!
- НОВАТЕНОЛ мазь 5%, 25 г — скидка 25%
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- ЭКОФУРИЛ, 200 мг, 16 капсул — кешбэк 15% бонусами
- ТЕТРАЛАБ Витамин D3 2000МЕ, 100 мг, 120 таблеток. БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ — скидка 20%
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Адреса аптек сети «Живика» в Зеленограде
*Срок проведения акции с 01 по 30 апреля 2024 года. Кешбэк начисляется в виде бонусов на карту клиента «Живика». Бонус — единица учета скидки на будущую покупку. 1 Бонус = 1 рубль. Полный перечень товаров, условия акции и список адресов аптек, участвующих в акции на сайте Zhivika.ru. Не является публичной офертой. Все товары категории 18+.
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