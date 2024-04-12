Сеть аптек «Живика» проводит весеннюю акцию в Зеленограде: скидки до 25% на покупки в апреле* 12.04.2024 Реклама ООО «БИ БРЭНД ДИДЖИТАЛ» ИНН:7702458852 erid:LatgBXbpW

Весна — время перемен и расцвета. Сеть аптек «Живика» тоже готова меняться и становиться для своих покупателей еще привлекательнее. Этой весной в сети аптек решили порадовать вас новой акцией — скидками до 25% на ряд лекарств, БАД, косметики и других аптечных товаров. Успейте приобрести их с максимальной выгодой!

Примеры товаров, участвующих в акции:

  • НОВАТЕНОЛ мазь 5%, 25 г — скидка 25%
  • КАРДИОМАГНИЛ, 75+15,2 мг, 100 таблеток — кешбэк 5% бонусами
  • ПЕНТАЛГИН, 24 таблетки — кешбэк10% бонусами
  • ВИТРУМ ЛЕГКОДОСТУПНОЕ ЖЕЛЕЗО сироп, 120 мл. БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ — скидка 15%
  • ФОСФАЛЮГЕЛЬ гель для внутреннего применения 16 г, 20 пакетиков — кешбэк 5% бонусами
  • ТЕРМОМЕТР OMRON, арт. eco temp basic mc-246-ru — скидка 25%
  • ТЕНОТЕН, 40 таблеток для рассасывания — кешбэк 5% бонусами
  • АНГИОРУС гель для ног, 120 мл — скидка 25%
  • ЭКОФУРИЛ, 200 мг, 16 капсул — кешбэк 15% бонусами
  • ТЕТРАЛАБ Витамин D3 2000МЕ, 100 мг, 120 таблеток. БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ — скидка 20%

Ознакомьтесь с полным списком акционных товаров.

Как получить максимальную выгоду от покупок в «Живике»?

Во время акций, которые проходят в сети аптек «Живика» регулярно, вы можете купить лекарства по самым приятным ценам. Выгодное предложение действует также на витамины, косметические препараты и другие категории товаров.

Помимо скидок, «Живика» предлагаеТ еще много приятных бонусов:

  • бронирование: препарат, который есть в наличии, мы зарезервируем за вами на 36 часов; вы можете выкупить его и раньше — когда будет удобно
  • кешбэк за покупки: обязательно оформите карту «Живика» и пользуйтесь всеми преимуществами кешбека бонусными баллами
  • сравнение цен на препараты по всей сети аптек «Живика»: найдите товар по самой выгодной стоимости или подберите его аналог
  • проверка наличия лекарства в ближайшей к вам аптеке или любой другой по конкретному адресу
  • заказ продукции с доставкой на дом.

Успейте приобрести лекарства и медицинские препараты по выгодным ценам!

Адреса аптек сети «Живика» в Зеленограде

*Срок проведения акции с 01 по 30 апреля 2024 года. Кешбэк начисляется в виде бонусов на карту клиента «Живика». Бонус — единица учета скидки на будущую покупку. 1 Бонус = 1 рубль. Полный перечень товаров, условия акции и список адресов аптек, участвующих в акции на сайте Zhivika.ru. Не является публичной офертой. Все товары категории 18+.

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