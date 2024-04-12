Как получить максимальную выгоду от покупок в «Живике»?

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Адреса аптек сети «Живика» в Зеленограде

*Срок проведения акции с 01 по 30 апреля 2024 года. Кешбэк начисляется в виде бонусов на карту клиента «Живика». Бонус — единица учета скидки на будущую покупку. 1 Бонус = 1 рубль. Полный перечень товаров, условия акции и список адресов аптек, участвующих в акции на сайте Zhivika.ru. Не является публичной офертой. Все товары категории 18+.

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