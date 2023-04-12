Семейные классы «Букварь» объявляют набор учащихся в 1 и 3 классы. «Букварь» — начальная школа в Зеленограде. Также школа открыла набор специалистов по нескольким вакансиям.
Подробнее о «Букваре»
- Малочисленные классы до 16 человек
- Логичная программа
- Профессиональные учителя
- Все предметы начальной школы
- 5 раз в неделю
- Отсутствие гаджетов и много книг
- Только очная форма занятий
- Интересная внеурочная деятельность.
Вакансии
- Учитель начальных классов
- Учитель английского языка
- Учитель музыки
- Воспитатель группы продленного дня
- Повар
- Вожатые в летний лагерь.
Контакты
Адрес: Зеленоград, Центральный проспект, корпус 305
Телефон/WhatsApp: 8-985-662-65-85
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