Семейная школа «Тортуга» ведёт дополнительный набор детей от 3 лет — в группы для дошколят и младших школьников 14.11.2022 Реклама

Умный остров для детей и взрослых «Тортуга» — семейная начальная школа с дошкольным отделением. Здесь учат по советским учебникам и заботятся о грамотности и здоровье своих учеников. Сейчас объявлен дополнительный набор в группы всех возрастов и на занятия с логопедом. Рассказываем о стоимости и условиях обучения.

Дополнительный набор

  • в группу дошкольного образования (3+)
  • в подготовительную к школе группу (5+)
  • в I и II классы (6+)
  • на занятия с логопедом.

Стоимость и условия обучения

Группа дошкольного образования:

  • 7:30-13:00 — 10 000 рублей/мес.
  • 7:30-19:00 — 20 000 рублей/мес.
  • за второго ребёнка — скидка 25%.

Подготовка к школе:

  • 500 рублей за занятие — при оплате за месяц не менее 8 часов
  • разовое занятие — 700 рублей.

Логопед:

  • 500 рублей за занятие — при оплате за месяц не менее 8 часов
  • разовое занятие — 700 рублей.

I и II классы:

  • 8:00—19:00, пятидневная неделя
  • здоровьесберегающие технологии
  • советские учебники
  • 20 000 рублей/мес.
  • за второго ребёнка — скидка 25%.

Питание трёхразовое (оплачивается отдельно или приносим с собой).

Телефон: 8-916-816-55-57, звоните по всем интересующим вопросам
Адрес: Зеленоград, улица Гоголя, 11 Б
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Метки:
образование и обучение, дошкольники, подготовка к школе, Тортуга
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Семейная школа «Тортуга» ведёт дополнительный набор детей от 3 лет — в группы для дошколят и младших школьников Реклама
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