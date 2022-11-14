Умный остров для детей и взрослых «Тортуга» — семейная начальная школа с дошкольным отделением. Здесь учат по советским учебникам и заботятся о грамотности и здоровье своих учеников. Сейчас объявлен дополнительный набор в группы всех возрастов и на занятия с логопедом. Рассказываем о стоимости и условиях обучения.
Дополнительный набор
- в группу дошкольного образования (3+)
- в подготовительную к школе группу (5+)
- в I и II классы (6+)
- на занятия с логопедом.
Стоимость и условия обучения
Группа дошкольного образования:
- 7:30-13:00 — 10 000 рублей/мес.
- 7:30-19:00 — 20 000 рублей/мес.
- за второго ребёнка — скидка 25%.
Подготовка к школе:
- 500 рублей за занятие — при оплате за месяц не менее 8 часов
- разовое занятие — 700 рублей.
Логопед:
- 500 рублей за занятие — при оплате за месяц не менее 8 часов
- разовое занятие — 700 рублей.
I и II классы:
- 8:00—19:00, пятидневная неделя
- здоровьесберегающие технологии
- советские учебники
- 20 000 рублей/мес.
- за второго ребёнка — скидка 25%.
Питание трёхразовое (оплачивается отдельно или приносим с собой).
Телефон: 8-916-816-55-57, звоните по всем интересующим вопросам
Адрес: Зеленоград, улица Гоголя, 11 Б
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