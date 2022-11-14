Умный остров для детей и взрослых «Тортуга» — семейная начальная школа с дошкольным отделением. Здесь учат по советским учебникам и заботятся о грамотности и здоровье своих учеников. Сейчас объявлен дополнительный набор в группы всех возрастов и на занятия с логопедом. Рассказываем о стоимости и условиях обучения.