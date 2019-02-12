Приглашаем на постоянную работу администратора.
- Обязательно наличие медицинского образования или опыт работы в здравоохранении.
- Работа по графику 2/2.
- Соцпакет, оформление по трудовому законодательству.
Мы ждем Ваши резюме по электронной почте info@med-det.ru
Тел. 8(495)220-73-26, 8(499)502-50-05
«Проект нового общежития МИЭТ согласован» — главный архитектор Москвы. Предыстория надежд и разочарований Истории
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