Семейная медицинская клиника «ДЕТСТВО Плюс» приглашает на работу администратора 12.02.2019 ZELENOGRAD.RU Реклама

Приглашаем на постоянную работу администратора.

  • Обязательно наличие медицинского образования или опыт работы в здравоохранении.
  • Работа по графику 2/2.
  • Соцпакет, оформление по трудовому законодательству.

Мы ждем Ваши резюме по электронной почте info@med-det.ru
Тел. 8(495)220-73-26, 8(499)502-50-05

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"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

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Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

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