Семь причин иметь озонатор дома

1. Озон в десятки раз эффективнее хлора и кварцевых ламп для уничтожения вирусов, бактерий, спор грибков и т. д. Он делает это быстрее и без таких побочных эффектов, как резкий запах хлорки или образование токсичных соединений.

2. От озона остается только аромат свежести. Помните, как легко дышится после грозы? Воздух особенно чистый и «вкусный», с легким приятным запахом. Правда, чувствуется он недолго: молекулы озона быстро распадаются и снова образуют кислород.

3. Принцип действия озонатора такой же, как в природе. Электрический разряд преобразует кислород, находящийся в обычном воздухе. Поэтому ни дозаправка, ни смена каких-либо фильтров озонатору не нужны. А значит, нет дополнительных затрат.

4. Приборы удобно хранить, перевозить и использовать. Они просты в использовании, включаются одной кнопкой.

5. В комплекте прилагается «умная» розетка, которая может выключить прибор через заданное время или запрограммировать его работу в часы, когда никого нет дома. Пользоваться помещением можно спустя 20-40 минут после обработки и проветривания.

6. Озонатор полезен не только дома и не только в период простуд, ОРВИ и гриппа. Круглый год он помогает бороться с неприятными запахами, плесенью, аллергенами, пылевыми клещами и даже тараканами — в городских квартирах и загородных домах, офисах, салонах красоты, спортивных и детских клубах, медицинских центрах, производственных и складских помещениях, для обработки салонов автомобилей и т. д.

7. И, наконец, приборы — российская разработка. Они производятся в Зеленограде из качественных материалов и комплектующих, со строгим контролем качества. Гарантия — 1 год, доставка в Зеленоград и прилегающие районы — бесплатно. А цены у производителя — самые доступные. Приборы могут производиться на заказ, в любом цвете и различной комплектации управления. Стандартные модели выполнены в белом и чёрном цветах.