В последние летние деньки так и хочется похрустеть чем-то свежим, полезным и вкусненьким

В SURA SUSHI для этих целей есть целых 7 прекрасных салатов. Что выберешь ты:

Спелая клубника и королевские креветки в сочетании с авторским соусом из авокадо в салате «Эби Парадайз»

Или неизменная классика салата «Цезарь» с нежнейшей курочкой, подчеркнутой нашим фирменным соусом, который влюбляет в себя с первого кусь

Эти и другие 5 вкуснейших салатов уже ждут тебя на сайте surasushi.ru в разделе «Салаты»

Насладиться вкусной едой без вреда для фигуры — легко с SURA SUSHI.

Искренне твои, Sura Sushi