Семь прекрасных салатов в Sura Sushi 11.08.2022 ZELENOGRAD.RU

В последние летние деньки так и хочется похрустеть чем-то свежим, полезным и вкусненьким

В SURA SUSHI для этих целей есть целых 7 прекрасных салатов. Что выберешь ты:

  • Спелая клубника и королевские креветки в сочетании с авторским соусом из авокадо в салате «Эби Парадайз»
  • Или неизменная классика салата «Цезарь» с нежнейшей курочкой, подчеркнутой нашим фирменным соусом, который влюбляет в себя с первого кусь

Эти и другие 5 вкуснейших салатов уже ждут тебя на сайте surasushi.ru в разделе «Салаты»

Насладиться вкусной едой без вреда для фигуры — легко с SURA SUSHI.

Искренне твои, Sura Sushi

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