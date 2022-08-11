В последние летние деньки так и хочется похрустеть чем-то свежим, полезным и вкусненьким
В SURA SUSHI для этих целей есть целых 7 прекрасных салатов. Что выберешь ты:
- Спелая клубника и королевские креветки в сочетании с авторским соусом из авокадо в салате «Эби Парадайз»
- Или неизменная классика салата «Цезарь» с нежнейшей курочкой, подчеркнутой нашим фирменным соусом, который влюбляет в себя с первого кусь
Эти и другие 5 вкуснейших салатов уже ждут тебя на сайте surasushi.ru в разделе «Салаты»
Насладиться вкусной едой без вреда для фигуры — легко с SURA SUSHI.
Искренне твои, Sura Sushi
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