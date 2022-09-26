«Вещь» — это секонд-хенд европейской одежды и обуви по доступным ценам. 29 сентября магазин отмечает свой первый день рождения. В этот день покупателей ждут новая коллекция одежды и скидка 15% на все товары.
Также вы получите бонусную карту при любой покупке! Если, конечно, у Вас ее еще нет.
Адрес: Зеленоград, корпус 601, вход со стороны Сосновой аллеи. Рядом автобусная остановка «Спортивный комплекс» (бывшая «Центр Ювелир»).
Магазин открыт: с 9:00 до 20:00 ежедневно.
Телефон: 8-499-735-23-23
Соцсети: Инстаграм*, Телеграмм, ВКонтакте
*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена
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