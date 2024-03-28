Отличная новость для любителей фитнеса «под ключ».
Сеть фитнес-клубов FITNESSON проводит счастливую неделю и снижает стоимость абонемента на 10 месяцев с тренером до 29 900 рублей. Акция продлится до 31 марта.
Вы получите эффективные программы тренировок с тренерами сети фитнес-клубов FITNESSON, рекомендации по питанию и постоянную поддержку от команды.
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А также:
- тренажерный зал с качественным и современным оборудованием
- каждая тренировка под контролем тренера
- анализ тела на InBody каждые 2 недели
- продвинутое фитнес-приложение (цели, тренировочные планы, результаты промежуточных замеров с фото, связь с тренером и многое другое)
- безлимитное посещение солярия
- финская сауна, хаммам, травяная баня, где можно расслабиться и снять напряжение
- групповые программы от йоги до бокса.
Всё это уже включено в стоимость карты для ваших тренировок с гарантированным результатом.
Начните прямо сейчас и встречайте лето в лучшей форме!
Забронировать карту и узнать подробную информацию можно по телефону 8-495-946-76-10.
До встречи в FITNESSON
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