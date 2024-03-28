Счастливая неделя в сети фитнес-клубов FITNESSON — до 31 марта стоимость абонемента на 10 месяцев с тренером снижена до 29 900 рублей 28.03.2024 Реклама ООО «Результат» ИНН:5030102344 erid:LatgBbcNx

Отличная новость для любителей фитнеса «под ключ».

Сеть фитнес-клубов FITNESSON проводит счастливую неделю и снижает стоимость абонемента на 10 месяцев с тренером до 29 900 рублей. Акция продлится до 31 марта.

Вы получите эффективные программы тренировок с тренерами сети фитнес-клубов FITNESSON, рекомендации по питанию и постоянную поддержку от команды.
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А также:

  • тренажерный зал с качественным и современным оборудованием
  • каждая тренировка под контролем тренера
  • анализ тела на InBody каждые 2 недели
  • продвинутое фитнес-приложение (цели, тренировочные планы, результаты промежуточных замеров с фото, связь с тренером и многое другое)
  • безлимитное посещение солярия
  • финская сауна, хаммам, травяная баня, где можно расслабиться и снять напряжение
  • групповые программы от йоги до бокса.

Всё это уже включено в стоимость карты для ваших тренировок с гарантированным результатом.

Начните прямо сейчас и встречайте лето в лучшей форме!

Забронировать карту и узнать подробную информацию можно по телефону 8-495-946-76-10.

До встречи в FITNESSON

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