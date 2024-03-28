Вы получите эффективные программы тренировок с тренерами сети фитнес-клубов FITNESSON, рекомендации по питанию и постоянную поддержку от команды.

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А также:

тренажерный зал с качественным и современным оборудованием

каждая тренировка под контролем тренера

анализ тела на InBody каждые 2 недели

продвинутое фитнес-приложение (цели, тренировочные планы, результаты промежуточных замеров с фото, связь с тренером и многое другое)

безлимитное посещение солярия

финская сауна, хаммам, травяная баня, где можно расслабиться и снять напряжение

групповые программы от йоги до бокса.

Всё это уже включено в стоимость карты для ваших тренировок с гарантированным результатом.

Начните прямо сейчас и встречайте лето в лучшей форме!



Забронировать карту и узнать подробную информацию можно по телефону 8-495-946-76-10.

До встречи в FITNESSON