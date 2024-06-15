Хотите обучиться сапсерфингу, креативно отпраздновать день рождения или корпоратив на воде? А может устроить романтическое свидание на живописном закате? Тогда вас ждут на САП-станции на пляже «Ангстрем»!
Аренда сап-досок:
- ежедневно
- 30 минут — 400 рублей
- 1 час — 700 рублей
Обучение сапсерфингу:
- ежедневно*
- 1,5 часа
- 1500 рублей
Дневные САП-прогулки:
- ежедневно
- 1,5 часа
- 1500 рублей
Вечерние САП-прогулки:
- среда, суббота в 21:00
- 1,5 часа
- 1500 рублей
И, конечно же, самые незабываемые корпоративы и дни рождения на воде в самом живописном месте Зеленограда**
На станции «САПКЛАБ» вас ждут каждый день!
Промокод ZELENOGRADRU подарит вам приятную скидку на САП-прогулку.
Адрес: Зеленоград, Озерная аллея, 8, пляж «Ангстрем» на Большом городском пруду.
Больше о САП-прогулках с «САПКЛАБ»: https://clck.ru/3BEoGU
Подробности и запись по телефону: 8-906-027-89-30
Подписывайтесь на соцсети, чтобы быть в курсе актуальных новостей: сап-комьюнити,Телеграм, Инстаграм (запрещён в РФ), Вконтакте
*По предварительной записи у администратора по телефону или на сайте
**Условия проведения вашего праздника на станции уточняйте у менеджера