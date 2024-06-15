Адрес: Зеленоград, Озерная аллея, 8, пляж «Ангстрем» на Большом городском пруду.

Больше о САП-прогулках с «САПКЛАБ»: https://clck.ru/3BEoGU

Подробности и запись по телефону: 8-906-027-89-30

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*По предварительной записи у администратора по телефону или на сайте

**Условия проведения вашего праздника на станции уточняйте у менеджера