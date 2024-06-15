САП-спорт в самом сердце Зеленограда. «САПКЛАБ» приглашает вас окунуться в мир сапсёрфинга прямо сейчас 15.06.2024 Реклама ИП СМИРНОВА М.В. ИНН:773570270375 erid:2VSb5ymvnMW

Хотите обучиться сапсерфингу, креативно отпраздновать день рождения или корпоратив на воде? А может устроить романтическое свидание на живописном закате? Тогда вас ждут на САП-станции на пляже «Ангстрем»!

Аренда сап-досок:

  • ежедневно
  • 30 минут — 400 рублей
  • 1 час — 700 рублей

Обучение сапсерфингу:

  • ежедневно*
  • 1,5 часа
  • 1500 рублей

Дневные САП-прогулки:

  • ежедневно
  • 1,5 часа
  • 1500 рублей

Вечерние САП-прогулки:

  • среда, суббота в 21:00
  • 1,5 часа
  • 1500 рублей

И, конечно же, самые незабываемые корпоративы и дни рождения на воде в самом живописном месте Зеленограда**
На станции «САПКЛАБ» вас ждут каждый день!

Промокод ZELENOGRADRU подарит вам приятную скидку на САП-прогулку.

Адрес: Зеленоград, Озерная аллея, 8, пляж «Ангстрем» на Большом городском пруду.

Больше о САП-прогулках с «САПКЛАБ»: https://clck.ru/3BEoGU

Подробности и запись по телефону: 8-906-027-89-30

Подписывайтесь на соцсети, чтобы быть в курсе актуальных новостей: сап-комьюнити,Телеграм, Инстаграм (запрещён в РФ), Вконтакте

*По предварительной записи у администратора по телефону или на сайте
**Условия проведения вашего праздника на станции уточняйте у менеджера
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