Самый востребованный проект загородного дома в 2023 году 14.04.2024 Реклама ООО «ДОМСТРОЙПЛЮС» ИНН:7735194355 erid:LatgBwVyf

Руководитель строительной компании «ДачаЗел» Дмитрий Коркин представляет проект двухэтажного загородного дома «Венеция». Приезжайте в КП «Алексеевские дачи» под Зеленоградом — здесь вы сможете оценить качество выполненных работ и используемых материалов, купить уже готовый дом или заказать строительство нового.

Договориться о времени визита можно любым удобным для вас способом связи.

О строительной компании «ДачаЗел»

Компания «ДачаЗел» уже более 20 лет занимается строительством дачных и загородных домов из различных материалов (каркас, профилированный брус, газобетон). Еще больше проектов смотрите на сайте dachazel.ru.

«ДачаЗел» приглашает посетить объекты, на которых сейчас ведется строительство, чтобы вы могли оценить качество работ и используемых материалов. Или посмотрите прямые трансляции со строящихся объектов в Инстаграме (запрещён в РФ), на каналах в Youtube и ТikTok.

Есть вопросы? Приезжайте в офис продаж в Зеленограде (корп. 2024). На стендах представлены варианты отделок, многослойная отделка стен в разрезе, примеры новых материалов, о которых вы, возможно, даже и не слышали.

Контакты

Офис продаж в Зеленограде

График работы

  • вторник-суббота: с 9:00 до 18:00
  • воскресенье: с 9:00 до 15:00
  • понедельник: выходной.

Площадки в интернете

  • Сайт
  • Видео-каналы «ДачаЗел» на Youtube и в ТikTok
  • Или свяжитесь со специалистами компании любым удобным для вас способом по ссылке на taplink.
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