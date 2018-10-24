EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Салону детской красоты «Мульти-ЧИК» — 5 лет. Подарки от именинника 24.10.2018 Салон детской красоты «Мульти-ЧИК» Реклама

24 октября исполняется 5 лет первой в Зеленограде специализированной детской парикмахерской «Мульти-ЧИК».

О том, как свой первый юбилей отмечает одно из самых популярных детских мест города, идейный вдохновитель и руководитель «Мульти-ЧИК» Анна Белых:

«Ура! Нам 5 лет! Главное наше достижение за эти годы — мы научили родителей и мастеров хорошим детским стрижкам! Больше никаких машинок, никаких стрижек во сне и ванной! Мы показали, что детская стрижка может быть качественной, что ребенку может нравиться этот процесс и что в парикмахерскую можно и нужно идти с радостью!

За 5 лет работы мы сделали более 30 тысяч детских стрижек, прокололи ушки более 2.5 тысяч девочек. Нашли и успешно применяем специализированное детское оборудование для стрижек и передовое самое безопасное и безболезненное оборудование для прокола ушек. А еще, совсем недавно, открыли специализированную детскую соляную комнату! К нам приезжают малыши и их родители не только из Зеленограда и окрестностей, но даже из отдаленных и районов Москвы и городов Подмосковья!

Сделано не мало, но еще больше впереди!»

В «Мульти-ЧИК» всегда весело и тепло

Отметить свой первый юбилей «Мульти-ЧИК» решил грандиозным розыгрышем подарков под кодовым названием «5х5»: победителям вручат 5 подарочных сертификатов на 5 стрижек в течение года и подарят 5 семейных абонементов до 5 человек на 5 сеансов в соляной пещере!

Розыгрыш подарков будет проходить на странице «Мульти-ЧИК» в социальной сети Инстаграм: https://www.instagram.com/multi_chik/ с 24 по 31 октября 2018 года.

Следите за ходом розыгрыша, принимайте участие и становитесь Победителем акции от «Мульти-ЧИК!

Лучшая награда для «Мульти-ЧИК» — признания в любви от маленьких клиентов
О «Мульти-ЧИК»

«Мульти-ЧИК» — первая в Зеленограде специализированная детская парикмахерская. Здесь есть все для маленьких клиентов — специальные кресла-машинки, телевизоры с любимыми мультфильмами, игровой уголок и, конечно, мастера-парикмахеры — настоящие профессионалы своего дела, которые любят детей, ладят с ними и умеют их стричь.

Малышам, которые приходят делать стрижку впервые в жизни, «Мульти-ЧИК» подарит на память сертификат первой стрижки и первый отрезанный локон. Для ребят постарше здесь есть кресла в виде котят, цветочков и авторские гримерные зеркала, которые сразу привлекают внимание юношей и девушек.

Не забыли в «Мульти-Чик» и о родителях — это настоящая семейная парикмахерская, где специально подготовленные администраторы поиграют и позанимаются с ребенком, пока мама или папа делают стрижку.

Также здесь прокалывают ушки новейшей самой безболезненной и безопасной методикой — Системой75 (США). А недавно в салоне открылась специализированная детская соляная комната.

Салон детской красоты «Мульти-ЧИК» находится по адресу:

Зеленоград, Центральный проспект, корп.401, ТЦ «Юность», 2 этаж

Телефоны:(499)408-35-22, (495)921-8-900.

Сайт: www.multi-chik.ru

 Реклама
Зеленоградский производитель смарт-карт обустраивает большой сборочный цех в Крюково Новости
Аэропорту Шереметьево могут присвоить имя графа Шереметева. Вы что, бредите?
На ноябрьские праздники подорожает проезд на трассе М-11
Открыты новые пешеходные переходы на Ленинградском шоссе — возле Чашниково и Радумли
Городская прогулка с собаками зеленоградского муниципального приюта
Концерт Капитона Неклюдова. Презентация альбома Circles
Штрафстоянка для эвакуированных автомобилей открылась в Зеленограде
Детское издательство «Настя и Никита» в гостях у Зеленограда: расскажут, покажут, научат!
Должника за «коммуналку» искали повсюду, а он ушел в монастырь
Бесплатный мастер-класс по скандинавской ходьбе с Марией Лифшиц
Начали сносить бывшую лодочную станцию на городском пруду новости
Регбийный клуб «Зеленоград» стал чемпионом российской Высшей лиги новости
Настоящий Мордор. Когда закончат выжигать вырубки вокруг Зеленограда Истории
Машине оторвало колесо из-за наезда на торчащий люк. Автовладелец потребует компенсации через суд Новости
Центр коррекционной педагогики «Логопед-Проф» — детям и взрослым Объявления
ЖК "Зеленоград Сити" - квартал в центре города. Активные продажи квартир. Ипотека, рассрочка. Объявления
Cход-развал от 999 + две бесплатные опции в Техцентре «Автолидер» Объявления
"Клиника "Добромед" - качественное лечение для всей семьи. Объявления
Удушающий запах соседских животных. Жители пытаются принудить соседей к чистоте, но закон не на их стороне
Власти не справляются с капремонтом. Даже когда его делает государственная компания, все равно получается плохо
Когда парк Победы снова откроют для прохода?
Молоток или бензопила? Насколько хорошо вы разбираетесь в инструментах Партнерский материал
Школа красоты и светского воспитания General Models начинает набор на новый учебный год Объявления
Салону детской красоты «Мульти-ЧИК» — 5 лет. Подарки от именинника Объявления
Осенние каникулы профессий будущего в «КидБурге» Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Спаси и сохрани! Читатели Zelenograd.ru рассказывают об опасных лифтах в своих домах
Большой фестиваль мультфильмов
Супермаркет «Билла» в 10 микрорайоне закроется на реконструкцию до конца ноября
В клинской электричке во время движения отвалилась дверь
Хозяин квартиры погиб при пожаре в 14-м микрорайоне
Почему на УЗИ один врач видит то, чего не видит другой? Партнерский материал
Робота PinGO создали в школе 1557. Он умеет играть с детьми-инвалидами
Я хочу больше зарабатывать, но боюсь сменить работу. Что делать? Партнерский материал
Новую зону отдыха устроят между 17 микрорайоном и Каменкой
Лекции и мастер-классы для школьников в МИЭТе по субботам. Расписание
Московские театры покажут спектакли для детей в «Ведогонь-театре» в дни школьных каникул
Как жители корпуса 624 взяли власть в своем подъезде. Они заставили «Жилищник» снять с окон уродливые решетки
Древние камни в МЖК. Что за забором экспозиции «Свидетели времени»
Почему Андреевке невыгодно быть отдельным городом. Доказывает глава Солнечногорского района
«Автодор» предупредил о запрете остановки на платной дороге М-11. И что теперь делать?
Как выселяют жильцов аварийного дома в Алабушево, предлагая им самим покупать новое жилье
Завершается снос крюковского вещевого рынка
Как сделать белоснежную улыбку. Врач стоматологической клиники «Дантистъ» — о новой и безопасной процедуре отбеливания зубов
Кружки и секции для детей и взрослых. Выбирайте и записывайтесь
После включения отопления из крана потекла ржавая вода. Что происходит?
Почему кошкам не дают жить в подвалах?
Что внутри поезда «Иволга», который запустят на московские центральные диаметры. Лет через пять он может заменить «Ласточки»
Подписывайтесь на наш Инстаграм. Самые красивые фотографии любимого города!
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Активные продажи. Дом сдан. Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Автоматизация производственного учета на 1С Компания МИКО
EMEX - Готовимся к зиме вместе! Качественная зимняя резина для безопасной езды на машине. Объявления
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В октябре и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама