24 октября исполняется 5 лет первой в Зеленограде специализированной детской парикмахерской «Мульти-ЧИК».
О том, как свой первый юбилей отмечает одно из самых популярных детских мест города, идейный вдохновитель и руководитель «Мульти-ЧИК» Анна Белых:
«Ура! Нам 5 лет! Главное наше достижение за эти годы — мы научили родителей и мастеров хорошим детским стрижкам! Больше никаких машинок, никаких стрижек во сне и ванной! Мы показали, что детская стрижка может быть качественной, что ребенку может нравиться этот процесс и что в парикмахерскую можно и нужно идти с радостью!
За 5 лет работы мы сделали более 30 тысяч детских стрижек, прокололи ушки более 2.5 тысяч девочек. Нашли и успешно применяем специализированное детское оборудование для стрижек и передовое самое безопасное и безболезненное оборудование для прокола ушек. А еще, совсем недавно, открыли специализированную детскую соляную комнату! К нам приезжают малыши и их родители не только из Зеленограда и окрестностей, но даже из отдаленных и районов Москвы и городов Подмосковья!
Сделано не мало, но еще больше впереди!»
Отметить свой первый юбилей «Мульти-ЧИК» решил грандиозным розыгрышем подарков под кодовым названием «5х5»: победителям вручат 5 подарочных сертификатов на 5 стрижек в течение года и подарят 5 семейных абонементов до 5 человек на 5 сеансов в соляной пещере!
Розыгрыш подарков будет проходить на странице «Мульти-ЧИК» в социальной сети Инстаграм: https://www.instagram.com/multi_chik/ с 24 по 31 октября 2018 года.
Следите за ходом розыгрыша, принимайте участие и становитесь Победителем акции от «Мульти-ЧИК!
«Мульти-ЧИК» — первая в Зеленограде специализированная детская парикмахерская. Здесь есть все для маленьких клиентов — специальные кресла-машинки, телевизоры с любимыми мультфильмами, игровой уголок и, конечно, мастера-парикмахеры — настоящие профессионалы своего дела, которые любят детей, ладят с ними и умеют их стричь.
Малышам, которые приходят делать стрижку впервые в жизни, «Мульти-ЧИК» подарит на память сертификат первой стрижки и первый отрезанный локон. Для ребят постарше здесь есть кресла в виде котят, цветочков и авторские гримерные зеркала, которые сразу привлекают внимание юношей и девушек.
Не забыли в «Мульти-Чик» и о родителях — это настоящая семейная парикмахерская, где специально подготовленные администраторы поиграют и позанимаются с ребенком, пока мама или папа делают стрижку.
Также здесь прокалывают ушки новейшей самой безболезненной и безопасной методикой — Системой75 (США). А недавно в салоне открылась специализированная детская соляная комната.
Салон детской красоты «Мульти-ЧИК» находится по адресу:
Зеленоград, Центральный проспект, корп.401, ТЦ «Юность», 2 этаж
Телефоны:(499)408-35-22, (495)921-8-900.
Сайт: www.multi-chik.ru
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