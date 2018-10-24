24 октября исполняется 5 лет первой в Зеленограде специализированной детской парикмахерской «Мульти-ЧИК».

О том, как свой первый юбилей отмечает одно из самых популярных детских мест города, идейный вдохновитель и руководитель «Мульти-ЧИК» Анна Белых:

«Ура! Нам 5 лет! Главное наше достижение за эти годы — мы научили родителей и мастеров хорошим детским стрижкам! Больше никаких машинок, никаких стрижек во сне и ванной! Мы показали, что детская стрижка может быть качественной, что ребенку может нравиться этот процесс и что в парикмахерскую можно и нужно идти с радостью!



За 5 лет работы мы сделали более 30 тысяч детских стрижек, прокололи ушки более 2.5 тысяч девочек. Нашли и успешно применяем специализированное детское оборудование для стрижек и передовое самое безопасное и безболезненное оборудование для прокола ушек. А еще, совсем недавно, открыли специализированную детскую соляную комнату! К нам приезжают малыши и их родители не только из Зеленограда и окрестностей, но даже из отдаленных и районов Москвы и городов Подмосковья!



Сделано не мало, но еще больше впереди!»