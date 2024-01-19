Новогодние праздники закончились, а подарки продолжаются. Магазины «Я Сама» в Зеленограде проводят розыгрыш. Победитель получит 6 моточков пряжи Regia Active и 3 журнала по вязанию.
Пряжа Regia Active, благодаря своему составу, обладает эффектом температурного регулирования. Произведена с использованием новых технологий и разработок для NASA.
Условия участия максимально простые
- Вы должны быть подписаны на группу магазинов «Я Сама» Вконтакте.
- Вам необходимо поставить лайк на конкурсный пост и отметить (через @) в комментариях двух своих друзей*.
- На момент подведения итогов ваша страничка должна быть открытой.
- Конкурс будет проходить с 18 по 23 января 2024 года.
- Победителя «Я Сама» выберет случайным образом с помощью специальной программы и опубликует результаты розыгрыша на своей страничке 23 января.
- КСТАТИ, двое друзей победителя получат скидку 20% на товары магазинов «Я Сама».
- Приз можно будет получить в одном из магазинов сети «Я Сама» в Зеленограде.
* Чем больше комментариев, тем больше шансов выиграть!
«Я Сама» желает вам удачи и везения!
Плюсик в карму за репост.
Вас ждут в сети магазинов и ателье «Я Сама»
Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)
- Телефон: 8-499-738-61-31
- WhatsApp: 8-985-532-02-20
Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4
- Телефон: 8-499-762-36-31
- WhatsApp: 8-985-532-02-10
Вконтакте, Телеграм, Инстаграм* (новый)
*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена
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