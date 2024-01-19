Розыгрыш в сети магазинов «Я Сама». Призы — пряжа Regia Active и журналы по вязанию 19.01.2024 Реклама ИП КРЮЧКОВА Т.М., ИНН 773500374204, erid:LatgBorEK

Новогодние праздники закончились, а подарки продолжаются. Магазины «Я Сама» в Зеленограде проводят розыгрыш. Победитель получит 6 моточков пряжи Regia Active и 3 журнала по вязанию.

Пряжа Regia Active, благодаря своему составу, обладает эффектом температурного регулирования. Произведена с использованием новых технологий и разработок для NASA.

Условия участия максимально простые

  • Вы должны быть подписаны на группу магазинов «Я Сама» Вконтакте.
  • Вам необходимо поставить лайк на конкурсный пост и отметить (через @) в комментариях двух своих друзей*.
  • На момент подведения итогов ваша страничка должна быть открытой.
  • Конкурс будет проходить с 18 по 23 января 2024 года.
  • Победителя «Я Сама» выберет случайным образом с помощью специальной программы и опубликует результаты розыгрыша на своей страничке 23 января.
  • КСТАТИ, двое друзей победителя получат скидку 20% на товары магазинов «Я Сама».
  • Приз можно будет получить в одном из магазинов сети «Я Сама» в Зеленограде.

* Чем больше комментариев, тем больше шансов выиграть!

«Я Сама» желает вам удачи и везения!
Плюсик в карму за репост.

Вас ждут в сети магазинов и ателье «Я Сама»

Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)

Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4

Вконтакте, Телеграм, Инстаграм* (новый)

*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

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Я сама, Я сама
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