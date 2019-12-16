В преддверии нового 2020-года, по сложившейся традиции, «Никор» запускает акцию «Традиционные Рождественские скидки».
Скидка — 10% на все стоматологические услуги для взрослых и детей (кроме ортодонтии и рентген снимков)
Только с 15 декабря по 15 января!
Компания сердечно поздравляет горожан с наступающими праздниками и приглашает вас в сеть стоматологических клиник «Никор».
Подробную информацию уточняйте у администраторов.
С заботой о Вашей красоте и здоровье, сеть стоматологических клиник «Никор».
Запись по телефону: +7(499)272 48 58
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