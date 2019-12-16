В преддверии нового 2020-года, по сложившейся традиции, «Никор» запускает акцию «Традиционные Рождественские скидки».

Скидка — 10% на все стоматологические услуги для взрослых и детей (кроме ортодонтии и рентген снимков)

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