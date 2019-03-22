РобоВесна в «КидБурге» — ультрамодные каникулы в городе профессий 22.03.2019 КидБург Реклама

С 23 по 31 марта, а также с 8 по 14 апреля юные гости «КидБурга» будут фантазировать и играть, прокачивать навыки, развивать критическое, пространственное, инженерное мышление и, конечно, познакомятся с самыми ультрамодными профессиями!

Ребята создадут своими руками настоящих роботов, узнают, что такое R&D игрушки, почувствуют себя инженерами, примут участие в суперсовременных мастер-классах и многое другое.

«КидБург» — маленькая модель реального мира для детей от 1,5 до 14 лет. Техностилист или мастер Эбру, мультимедийный журналист или космический эко-инженер — дети смогут попробовать свои силы в необыкновенных профессиях будущего и получат важные навыки, которые обязательно пригодятся им во взрослой жизни.

Стоимость участия:

Детский билет — от 1290 рублей.

Взрослый билет — от 520 рублей.

Возраст: от 6 лет

Подробности на сайте https://kidburg.ru/kanikuly-msk/

Адрес, телефон:

«КидБург» в ТРЦ «Zеленопарк» г. Москва, Солнечногорский р-он, 18 км Ленинградского шоссе от МКАД, тел. +7 (495)660-60-44;

«КидБург» Вконтакте — https://vk.com/kidburg_msk

«КидБург» в Инстаграм — https://www.instagram.com/kidburg_ru/

«КидБург» в Facebook — https://www.facebook.com/kidburgmsk/

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