С 23 по 31 марта, а также с 8 по 14 апреля юные гости «КидБурга» будут фантазировать и играть, прокачивать навыки, развивать критическое, пространственное, инженерное мышление и, конечно, познакомятся с самыми ультрамодными профессиями!
Ребята создадут своими руками настоящих роботов, узнают, что такое R&D игрушки, почувствуют себя инженерами, примут участие в суперсовременных мастер-классах и многое другое.
«КидБург» — маленькая модель реального мира для детей от 1,5 до 14 лет. Техностилист или мастер Эбру, мультимедийный журналист или космический эко-инженер — дети смогут попробовать свои силы в необыкновенных профессиях будущего и получат важные навыки, которые обязательно пригодятся им во взрослой жизни.
Стоимость участия:
Детский билет — от 1290 рублей.
Взрослый билет — от 520 рублей.
Возраст: от 6 лет
Подробности на сайте https://kidburg.ru/kanikuly-msk/
Адрес, телефон:
«КидБург» в ТРЦ «Zеленопарк» г. Москва, Солнечногорский р-он, 18 км Ленинградского шоссе от МКАД, тел. +7 (495)660-60-44;
«КидБург» Вконтакте — https://vk.com/kidburg_msk
«КидБург» в Инстаграм — https://www.instagram.com/kidburg_ru/
«КидБург» в Facebook — https://www.facebook.com/kidburgmsk/
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