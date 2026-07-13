РМАТ: программы обучения и перспективы трудоустройства 13.07.2026 Реклама РМАТ ИНН:5047019736 erid:2VtzqvQW8NE

Премия Правительства РФ в области туризма за 2025 год — «Лучший проект в области профессионального образования в сфере туризма»

Российская международная академия туризма (РМАТ) — вуз с историей с 1969 года, где начинается путь в профессию мечты.


Почему выбирают РМАТ:

  • вуз с достойной историей и безупречной репутацией
  • государственный диплом + бессрочная аккредитация
  • гибкие формы обучения (очная, заочная, очно-заочная)
  • все уровни обучения: СПО, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, профессиональная переподготовка, повышение квалификации
  • международные программы двух дипломов
  • практика с первого курса в ведущих компаниях в России и за рубежом
  • отсрочка службы в армии на время обучения
  • удобное расположение (три минуты от электрички)
  • безопасность и современная инфраструктура


Обучение по самым востребованным программам:

  • туризм
  • гостеприимство
  • управление
  • логистика
  • юриспруденция
  • таможенное дело
  • педагогика
  • психология
  • дизайн (по отраслям)


Приходите на день открытых дверей — 25 июля и 22 августа в 12:00.

Московская область, Химки, Сходня, улица Горького, дом 7

Приёмная комиссия:

+7-916-994-45-53
+7-916-412-44-55
+7-495-574-01-32

Узнайте больше на rmat.ru.
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