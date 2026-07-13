Премия Правительства РФ в области туризма за 2025 год — «Лучший проект в области профессионального образования в сфере туризма»

Российская международная академия туризма (РМАТ) — вуз с историей с 1969 года, где начинается путь в профессию мечты.





Почему выбирают РМАТ:

вуз с достойной историей и безупречной репутацией

государственный диплом + бессрочная аккредитация

гибкие формы обучения (очная, заочная, очно-заочная)

все уровни обучения: СПО, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, профессиональная переподготовка, повышение квалификации

международные программы двух дипломов

практика с первого курса в ведущих компаниях в России и за рубежом

отсрочка службы в армии на время обучения

удобное расположение (три минуты от электрички)

безопасность и современная инфраструктура





Обучение по самым востребованным программам:

туризм

гостеприимство

управление

логистика

юриспруденция

таможенное дело

педагогика

психология

дизайн (по отраслям)





Приходите на день открытых дверей — 25 июля и 22 августа в 12:00.





Московская область, Химки, Сходня, улица Горького, дом 7

Приёмная комиссия:

+7-916-994-45-53

+7-916-412-44-55

+7-495-574-01-32

Узнайте больше на rmat.ru.