Премия Правительства РФ в области туризма за 2025 год — «Лучший проект в области профессионального образования в сфере туризма»
Российская международная академия туризма (РМАТ) — вуз с историей с 1969 года, где начинается путь в профессию мечты.
Почему выбирают РМАТ:
- вуз с достойной историей и безупречной репутацией
- государственный диплом + бессрочная аккредитация
- гибкие формы обучения (очная, заочная, очно-заочная)
- все уровни обучения: СПО, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, профессиональная переподготовка, повышение квалификации
- международные программы двух дипломов
- практика с первого курса в ведущих компаниях в России и за рубежом
- отсрочка службы в армии на время обучения
- удобное расположение (три минуты от электрички)
- безопасность и современная инфраструктура
Обучение по самым востребованным программам:
- туризм
- гостеприимство
- управление
- логистика
- юриспруденция
- таможенное дело
- педагогика
- психология
- дизайн (по отраслям)
Приходите на день открытых дверей — 25 июля и 22 августа в 12:00.
Московская область, Химки, Сходня, улица Горького, дом 7
Приёмная комиссия:
+7-916-994-45-53
+7-916-412-44-55
+7-495-574-01-32
Узнайте больше на rmat.ru.
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