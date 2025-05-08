1 этаж: Ресторан-пивоварня «Хмельной кабан»
Этот ресторан сочетает в себе стильный, современный интерьер лофт и уникальную атмосферу. «Хмельной кабан» идеально подходит как для больших компаний, так и для романтических ужинов на двоих. Открытые кирпичные стены, металл и дерево в отделке создают непринужденный, но в то же время элегантный антураж. Меню порадует разнообразием блюд кухни на любой бюджет, а также авторскими напитками, которые обязательно стоит попробовать. Выступление певцов каждую пятницу и субботу.
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2 этаж: Ресторан «Carnegie Hall»
Переместившись на второй этаж, вы окажетесь в «Carnegie Hall», ресторане с классическим интерьером, который позволяет создать утончённую и изысканную атмосферу для особых случаев. Это идеальное место для проведения банкетов, свадеб и корпоративов, где каждый элемент декора продуман до мельчайших деталей. Просторные залы с красивой мебелью, мягким освещением и стильными текстурами создают неповторимую атмосферу, способствующую празднованию важных событий. Меню включает разнообразные блюда европейской кухни, которые можно адаптировать под любые предпочтения ваших гостей.
Оба ресторана предлагают уникальные концепции, которые удовлетворят любые вкусы и потребности. Выбор лишь за вами!
Адрес: дер. Лыткино, 26/О, местоположение ресторанного комплекса.
https://hmelnoykaban.ru
+7-999-003-12-02
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