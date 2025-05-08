1 этаж: Ресторан-пивоварня «Хмельной кабан»

Этот ресторан сочетает в себе стильный, современный интерьер лофт и уникальную атмосферу. «Хмельной кабан» идеально подходит как для больших компаний, так и для романтических ужинов на двоих. Открытые кирпичные стены, металл и дерево в отделке создают непринужденный, но в то же время элегантный антураж. Меню порадует разнообразием блюд кухни на любой бюджет, а также авторскими напитками, которые обязательно стоит попробовать. Выступление певцов каждую пятницу и субботу.



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