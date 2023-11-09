Ресторан Soul откроется 11 ноября на новом месте в 20-м микрорайоне 09.11.2023 Реклама ИП Куценко А.В, ИНН 773570383749, erid:LatgBfzh9

Уже полюбившийся зеленоградцам «Soul Restaurant» переехал в корпус 2044. По случаю открытия при бронировании стола — бутылка хорошего шампанского в подарок. А ещё будет игра в рулетку, и счастливчику ресторан сам оплатит счёт!

Ресторан расширился — теперь здесь больше пространства. Доставка так же активно работает, как и раньше. Можно заказывать на дом любые блюда и напитки из меню. А меню здесь примечательное: много блюд европейской кухни, большой выбор супов, горячих блюд, салатов, закусок, пасты и пиццы. Готовят вкусно, порции радуют.

Есть интересные выгодные предложения: комбо и закусочные боксы. Каждый из трех вариантов комбо включает в себя два салата, два горячих и два гарнира на выбор. Заказать такой набор выгоднее, чем блюда по отдельности. Есть пять вариантов закусочных боксов на разные вкусы. К примеру, бокс за 800 рублей состоит из брускетов с жульеном, лососем с кремом чиз, помидорами с моцареллой. А за 1500 принесут ветчинные рулетики, охотничьи колбаски, ростбиф, ростбифа, куриную грудку, пепперони, сыры чеддер, дор блю, пармезан, моцарелла, фета, сулугуни, а также грецкий орех и виноград.

Завтраки в ресторане с 10:00 до 17:00, бизнес-ланчи с 12:00 до 16:00. Можно даже приобрести абонемент на 10 ланчей (стоимость 4 тысячи рублей) с супом, салатом, горячим и гарниром на выбор. Горячее — целых восемь вариантов. Можно заказать такой абонемент, например, для школьника и быть спокойным — каждый обед будет сытным и вкусным.

В ресторане можно отпраздновать день рождения, организовать банкет и торжество. Сюрпризы для гостей не закончатся в день открытия — они обязательно продолжатся, впереди акции, розыгрыши и подарки.

Телефон для бронирования столиков: 8-903-739-69-62.

«Soul Restaurant» открыт: с понедельника по четверг с 10:00 до 22:00, с пятницы по воскресенье с 10:00 до 23:00.

В эти же часы работает доставка блюд. Оформить её можно на сайте ресторана.

Адрес ресторана Soul: Зеленоград, корпус 2044. Дом находится возле пересечения Георгиевского шоссе и улицы Летчицы Тарасовой, вход в ресторан со стороны Георгиевского проспекта. Рядом находится автобусная остановка «Овражная улица».

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