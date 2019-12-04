Почему карнавал? Потому что хочется настоящего праздника! Яркого, чарующего, наполненного эмоциями и блеском.
Праздника, сверкающего огнями, красочным шоу и вспышками фотокамер. Хочется перенестись на тот самый венецианский карнавал и запомнить эту ночь навсегда!
Головокружительные наряды, живые статуи, циркачи, эффектное, красочное шоу, ведущий, танцы, конкурсы, призы, подарки, детская анимация и ещё много всего безумного и невероятного на самой долгожданной ночи Нового года
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