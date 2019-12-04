Ресторан Nikol’sky приглашает в Новогоднюю ночь на карнавал 04.12.2019 Ресторан Nikol’sky

Почему карнавал? Потому что хочется настоящего праздника! Яркого, чарующего, наполненного эмоциями и блеском.

Праздника, сверкающего огнями, красочным шоу и вспышками фотокамер. Хочется перенестись на тот самый венецианский карнавал и запомнить эту ночь навсегда!

Головокружительные наряды, живые статуи, циркачи, эффектное, красочное шоу, ведущий, танцы, конкурсы, призы, подарки, детская анимация и ещё много всего безумного и невероятного на самой долгожданной ночи Нового года

Бронируйте столы и получайте подробную информацию прямо сейчас по телефонам: (495)255-09-09; 8(969)255-09-09

Зеленоград, МЖК, корпус 532

https://nikolsky.rest/

Ресторан Nikol’sky:

https://www.facebook.com/nikolsky.rest

https://www.instagram.com/nikolsky.rest/

https://vk.com/nikolsky.rest

Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Детские сады и школы Зеленограда эвакуировали из-за угроз о взрывчатке Новости
«Левый фронт» и гражданские активисты Зеленограда приглашают на встречу о России будущего: Удальцов, Развозжаев, Шевченко, Ульянченко Афиша
Проезд в автобусах и метро подорожает с 1 февраля. Кроме безлимитных проездных Новости
В третьем микрорайоне откроется «Пятерочка». Двадцать пятая в Зеленограде Новости
В новостройке в 9-м микрорайоне произошел пожар Новости
Женщину сбили на тротуаре возле школы в Никольском проезде перед МЖК. Она в реанимации Новости
«400-й уезжает полупустой — все ждут сидячих мест». Письмо в редакцию о проблеме из-за новых автобусов НефАЗ Истории
С дворниками и техникой для зимней уборки «более-менее порядок», заверяет префектура. После объединения «Жилищников» убирать станут лучше Новости
Как расширить парковочное пространство на Центральном проспекте. Предложения жителя 4-го микрорайона Александра Панфилова Истории
Молочные кухни в Московской области закроют с января и заменят деньгами Новости
Спасенный нашими читателями селезень обрел новый дом и подругу в частном парке компаний «Артис» и «Гуд Вуд» под Зеленоградом Истории
Новый салон красоты и чехарда с банками. Что происходит в обширных нежилых помещениях «Флейты» Новости
Путину предложили достроить М-11. Нужно сделать объезд Твери и хорду к М-9 Новости
Доходы зеленоградцев последние годы росли быстрее, чем в Москве. На сколько выросли официальные зарплаты и будет ли это продолжаться? Истории
Хорошо ли жить в домах без мусоропровода. Зеленоградцы рассказывают о своем опыте Истории
Станцию Крюково обесточили почти на сутки. И это была не авария Новости
© 1997–2019 Зеленоград.ру