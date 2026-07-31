Ресторан «Хмельной кабан»: меню, акции, выступления по субботам 31.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Ресторан Хмельной кабан работает ежедневно с 12 до 24.

Вас ждет:
— меню по 350, 550, 750?
— каждую субботу выступление певцов
— акции на еду и напитки
— атмосферные залы для любых праздников
— подарки на Дни рождения
— собственная пивоварня

Адрес: деревня Лыткино, 26/О, местоположение https://clck.ru/3JfZc5

Забронировать столик:
— https://hmelnoykaban.ru/
— 8-999-003-12-02

Банкетный зал:
https://banketcarnegie.ru/
Телефон: 8-999-003-55-52

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— Телеграм: t.me/XMELKABANREST
— Вконтакте: vk.com/hmelnoykaban

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