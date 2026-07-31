Ресторан Хмельной кабан работает ежедневно с 12 до 24.



Вас ждет:

— меню по 350, 550, 750?

— каждую субботу выступление певцов

— акции на еду и напитки

— атмосферные залы для любых праздников

— подарки на Дни рождения

— собственная пивоварня



Адрес: деревня Лыткино, 26/О, местоположение https://clck.ru/3JfZc5



Забронировать столик:

— https://hmelnoykaban.ru/

— 8-999-003-12-02



Банкетный зал:

https://banketcarnegie.ru/

Телефон: 8-999-003-55-52



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— Телеграм: t.me/XMELKABANREST

— Вконтакте: vk.com/hmelnoykaban