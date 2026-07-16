Ресторан «Carnegie Hall»
Это банкетный зал с классическим интерьером, который позволяет создать утончённую и изысканную атмосферу для особых случаев. Идеальное место для проведения банкетов, свадеб и корпоративов.
Ресторан предлагает:
— сцену
— большой экран
— звуковое оборудование высокого класса
— радиомикрофоны
— дым-машину
— многоуровневое освещение
— два вида скатертей
— эксклюзивную посуду и мебель
— премиальное качество еды и напитков
— помощь с выбором артистов, ведущих и декораторов
Мероприятия любого формата на любой вкус и бюджет!
https://banketcarnegie.ru/
Телефон: 8-999-003-55-52
Адрес: деревня Лыткино, 26/О, местоположение https://clck.ru/3JfZc5
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